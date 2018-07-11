Сельским школам поможет «Земский учитель»

Коми внесла на федеральный уровень предложения по развитию и поддержке сельских и малокомплектных школ. Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, эти предложения представила делегация республики в Сочи, на Всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов страны, осуществляющих государственное управление в сфере образования.

В настоящее время в сельских школах региона трудятся 3353 педагогических работника, причем учителя в возрасте более 50 лет составляют 42 процента, от 40 до 50 лет – 25 процентов.

По мнению зампреда правительства – министра образования, науки и молодежной политики Коми Натальи Михальченковой, наиболее эффективный механизм решения проблемы старения кадров – привлечение на село молодых специалистов – «целевиков». Для этого надо развивать целевой прием и целевое обучение кадров, мотивировать студентов на работу в сельских школах, сопровождать молодых педагогов в их профессиональном карьерном росте, а также предоставлять меры социальной поддержки молодым специалистам, работающим на селе, главной из которых является обеспечение жильем.

В настоящее время в республике предусмотрен ряд мер поддержки педагогам, в том числе компенсация по оплате коммунальных услуг, повышение заработной платы на 25 процентов по сравнению с уровнем оплаты труда в городах, повышенные доплаты молодым специалистам.

– Тем не менее, дефицит кадров на селе сохраняется, аналогичная картина наблюдается и в других регионах, – подчеркнула вице-премьер. – Для того чтобы привлечь специалистов в сельскую местность, конечно, нужны механизмы стимулирования. Поэтому мы предложили рассмотреть возможность реализации федерального проекта «Земский учитель» (по аналогии с проектом «Земский доктор»), включающего гранты выпускникам педагогических вузов, изъявившим желание работать в сельской местности. Схожей точки зрения придерживаются коллеги в ряде других субъектов Российской Федерации.

Кроме того, чтобы повысить качество образования на селе, республиканский Минобраз предложил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в первоочередном порядке осуществлять доступ к каналам связи на территориях, где есть малокомплектные школы.

Также в пакете предложений республики – реализация в рамках федерального проекта «Учитель будущего» направления «Сельский учитель» и проекта «Сельская школа», что помогло бы при содействии федералов строить школы на селе взамен ветхих. Эту задачу можно решать и в рамках программы по созданию современной образовательной среды или программы «Устойчивое развитие сельских территории».

Напомним, еще одна «болевая точка» сельских школ – высокий уровень износа зданий. Решить ее только силами региона в среднесрочном периоде невозможно. Эту тему глава республики Сергей Гапликов поднимал на встрече с министром образования и науки России Ольгой Васильевой, а сенатор от Коми, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Валерий Марков по поручению руководителя региона – в верхней палате российского парламента.

Всего в селах Коми необходимо построить 30 новых школ, пять из которых – для создания дополнительных ученических мест, 23 – в связи с ветхостью, две – аварийностью.

– Нам крайне важно строительство новых школ взамен ветхих, – отметила Наталья Михальченкова. – Для этого сейчас прорабатывается вопрос о реализации на территории региона проекта строительства быстровозводимых малозатратных школ. Эти вопросы были обозначены и в «апрельских поручениях» Сергея Гапликова».

В Республике Коми – 344 школы, 55 процентов из которых – сельские. Общая численность школьников 101,7 тысяч человек, пятая часть обучается в сельских школах. При этом треть их признаны малокомплектными.

Лина ПЕРОВА

Фото Учёба.ру