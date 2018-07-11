Миллионы на молодежные проекты

Более 14 миллионов рублей выиграли молодежные проекты из Республики Коми в рамках Всероссийского конкурса Росмолодежи.

Победители определялись среди вузов и физических лиц в рамках четырех окружных образовательных форумов. В число вузов-победителей вошли Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина и Ухтинский государственный технический университет. Каждый получит на реализацию своих проектов более семи миллионов рублей.

Конкурс молодежных вузовских проектов предусматривал следующие номинации: «Поддержка студенческого самоуправления», «Поддержка молодежных студенческих инициатив», «Патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации», «Наука и инновации», «Волонтерство и социальное проектирование», «Студенческий спорт, туризм; культура, искусство и творчество», «Профессиональные компетенции и предпринимательство», «Студенческие СМИ», «Международное сотрудничество», «Студенческие отряды», «Педагогические отряды».

Над оценкой каждого конкурсного проекта работали по три федеральных эксперта. Каждый проект они оценивали по десяти критериям. В числе победителей – физических лиц оказалась студентка СГУ Вероника Потина со своим проектом «Мастера добровольчества». На его развитие девушка получит сто тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба минобраза Коми, именно этот проект был оценен на форуме Северо-Запада «Ладога». Также при определении победителей учитывались еще три форума: X Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста – 2018», Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур», Форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2018».

Галина ГАЕВА