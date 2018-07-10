«Лето в подарок» от «Ростелекома»

«Ростелеком» на Северо-Западе запустил акцию «Лето в подарок». Компания дает возможность пользователям услуги «Интерактивное ТВ»* бесплатно до конца августа смотреть любые фильмы и передачи из трех подписок:

-«Сделано в России» – каталог сериалов и более 50 фильмов российского производства;

-«Женский мир» – сборник программ о моде, красоте, воспитании детей, кулинарии, фитнесе и хобби известных блогеров и телезвезд;

-«Детский клуб» – подборка мультфильмов, анимационных сериалов и детских полнометражных фильмов.

«Для новой летней акции мы выбрали именно эти три категории подписок «Видеопроката», чтобы каждый, кто смотрит наше «Интерактивное ТВ», находил и смотрел без рекламы, в отличном качестве свои любимые программы и фильмы. Контент в сервисе обновляется постоянно. Подключить можно одну или все три подписки и все лето за них не платить. Отмечу, что мы продолжим радовать наших абонентов подарками и выгодными предложениями», – отметила директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Светлана Шамзон.

«В Республике Коми более 65 тысяч абонентов «Интерактивного ТВ». И их число постоянно растет. Эта услуга пользуется популярностью. Одно из преимуществ, на которое наши пользователи обращают внимание, – это то, что в основных пакетах транслируются все региональные вставки», – добавил директор по работе с массовым сегментом Коми филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лобанов.

Стать участниками акции могут действующие и новые абоненты** «Интерактивного ТВ». Для этого необходимо в срок до 15 августа оформить подписку через телевизионную приставку или оставить заявку на сайте rt.ru, позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома».

*«Интерактивное ТВ» – это огромный выбор телевизионного и видеоконтента только высокого качества. Любой зритель обязательно найдет что-то интересное для себя лично: доступно более 230 телеканалов, в том числе 80 в формате HD, более 3 тысяч фильмов и сериалов, а также максимальный набор дополнительных сервисов («Управление просмотром», «Родительский контроль», «Караоке» и др.).

С бесплатным сервисом «Мультискрин» телевизионный и видеоконтент «Интерактивного ТВ» можно смотреть на любом экране (можно подключить до пяти экранов: телевизоры с помощью стандартной ТВ-приставки, OTT-приставки или с помощью приложения в Smart TV, на смартфонах и планшетах с помощью мобильного приложения, на компьютерах и ноутбуках с помощью видеопортала itv.rt.ru).

Новые абоненты смогут бесплатно освоить интерактивные возможности ТВ от «Ростелекома» – услуга «Управление просмотром» предоставляется без дополнительной платы на 30 календарных дней в рамках акции «Хозяин телеэфира».

**Участниками маркетинговой акции «Лето в подарок» могут стать любые физические лица, проживающие на территории СЗФО, вновь подключившие услугу «Интерактивное ТВ», а также действующие абоненты услуги «Интерактивное ТВ», которые не являлись пользователями подписки по базовым или акционным тарифам после 31 марта 2018 года, не являются участниками акций «Выгодная фильмотека» и «Выгодная фильмотека 2018». Полные условия акции доступны на сайте www.rt.ru или по телефону 8-800-100-0-800. Подключить подписки можно при наличии технической возможности.

ПАО «Ростелеком»