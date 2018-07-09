Юбилейный «Менам муза»

В минувшее воскресенье в село Куратово Сысольского района съехались любители коми поэзии. Всех их собрал республиканский праздник «Менам муза», посвященный 179-й годовщине со дня рождения основоположника коми литературного языка, поэта Ивана Алексеевича Куратова.

В нынешнем году празднику исполняется 40 лет. За это время мероприятие превратилось в бренд Сысольского района.

По уже сложившейся традиции действо началось с возложения цветов к памятнику основоположнику коми литературы. После приветственных речей гости и творческие коллективы в рядах «Пöгöдьдя» прошествовали к музею-усадьбе литературных героев Ивана Куратова. Здесь состоялся песенно-поэтический концерт «Сыктыв горыс кылö гора» («Голос Сысолы звучит») с участием профессиональных поэтов и писателей, ученых-куратоведов, самодеятельных авторов, делегаций муниципальных образований республики, творческих коллективов муниципальных образований республики и Сысольского района.

На протяжении всего праздника работала выставка декоративно-прикладного творчества мастеров-умельцев Сысольского района, желающие могли принять участие в мастер-классах по изготовлению памятных сувениров.

В ходе концерта состоялось вручение премии администрации Сысольского района в области литературного творчества самодеятельному автору Сысолы – Александру Митюшеву.

В этот же день чествовали юбиляров, а образцовым семьям вручили медали «За любовь и верность». Награды получили семья Мусановых из поселка Ельбаза, Сельковы из села Чухлэм и Лушковы из деревни Заречная.

Лина ПЕРОВА

Фото vk.com