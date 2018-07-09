В Коми снизились показатели смертности

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин представил статистику по демографической ситуации в регионе за пять месяцев текущего года. Информация прозвучала в ходе состоявшегося в минувшую пятницу селекторного совещания под председательством зампреда правительства Натальи Михальченковой.

По данным за январь-май 2018 года показатель общей смертности снизился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 1,4 процента и составил 4,99 на 1000 населения. Смертность от новообразований снизилась на 10,6 процента, от болезней системы пищеварения на 14,1 процента.

Снижается детская смертность: в возрасте до года с начала 2018-го умерли 16 детей. За аналогичный период 2017 года – 23 ребенка.

Несколько изменился и характер смертей. За пять месяцев 2017 года от отдельных состояний перинатального периода умерли 12 детей, в этом – десять. От внешних причин (удушение младенца заснувшей матерью и травмы от ДТП) погибло трое детей до года.

В 2018 году не было зафиксировано ни одного случая смерти ребенка от врожденных пороков развития, инфекционных и болезней нервной системы.

Но, к сожалению, снизился и показатель рождаемости: 4029 детей появились на свет в январе-мае 2017-го, в текущем году – 3613 новорожденных (на 316 детей меньше).

Также министр представил данные прохождения диспансеризации и профосмотров. В целом темпы неплохие, в том числе в сельских районах. По результатам диспансеризации определяется группа здоровья человека, ему назначается лечение. Главные факторы риска хронических заболеваний, наблюдаемые в ходе медицинских осмотров в Коми, – избыточный вес, нерациональное питание, курение, низкая физическая активность, повышенное давление.

В этом году в ходе диспансеризации выявлено 30 злокачественных заболеваний, 1155 болезней эндокринной системы, в том числе сахарный диабет – у 65 человек, 353 заболевания системы кровообращения, из них у 210 пациентов обнаружена артериальная гипертензия, у 209 человек выявлены болезни органов дыхания.

Отдельно Дмитрий Березин остановился на выдаче электронных больничных листов. Как заверил министр, в каждой больнице Коми есть возможность внедрить обработку больничных в таком виде.

Сейчас Коми находится на 38 месте среди регионов России по объемам внедрения электронных больничных листов. За первое полугодие их в республике выписано 15 тысяч. Это совсем немного, учитывая, что в год выписывается 300 000 больничных листов.

Министр призвал глав муниципалитетов поторопиться с внедрением оборота электронных больничных, ведь с 1 января 2020 года фонд социального страхования будет принимать документы по выплате больничных пособий исключительно в электронном виде.

– У нас всего полтора года, чтобы научиться это делать повсеместно. Это не такой большой срок, – подытожил министр.

Галина ВЛАДИС