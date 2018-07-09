СПИК для развития промышленности

В Коми введен новый механизм поддержки промышленных проектов – заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Участники таких контрактов могут претендовать на полное освобождение по налогу на имущество организаций и снижение ставки по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в республиканский бюджет.

На официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Коми поясняется, что заключение СПИКов направлено на стимулирование инвестиций в создание и модернизацию промышленного производства. Специнвестконтракт – это своего рода взаимовыгодный обмен между субъектами промышленной деятельности и государством, в котором фиксируются обязательства инвестора (создать, модернизировать либо освоить производство промышленной продукции в предусмотренный срок) и Республикой Коми.

Стоимость проектов, к которым могут быть применены СПИКи – не менее 250 миллионов рублей. Кроме того, проект должен быть направлен на создание в регионе нового производства промышленной продукции, либо – модернизацию или освоение существующего производства, в результате чего выпуск продукции увеличится.

СПИК заключается в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, обеспечением электрической энергией, газом и паром, организацией сбора и утилизацией отходов. Заявку и пакет документов для заключения специнвестконтракта нужно подавать в Минпром Коми, с перечнем документов и формой заявки можно ознакомиться на Инвестиционном портале республики в разделе «Поддержка». Кроме того, необходимую информацию можно получить у специалистов Минпрома.

Ранее в интервью «Республике» министр инвестиций, промышленности и транспорта Николай Герасимов отмечал, что введение СПИКов, в частности, может помочь строительству новых шахт в Воркуте, поскольку льготный режим налогообложения делает такие проекты куда более рентабельными.

Анна АЯНОВА