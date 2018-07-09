В первую субботу июля в Прилузье отмечается день деревни Крутотыла. 7 июля жители и выходцы этой деревни, а также деревень Ыджыд Виск, Волосница, Вылын Керос, Иван-ёль, Тымыш традиционно собрались у поклонного креста.

Встреча земляков пришлась на православные праздники по народному календарю Ивана Купала (Иван лун) и День святых Петра и Февронии, поэтому была посвящена Дню семьи, любви и верности. Этот прекрасный летний день выбран для праздника не случайно – уже около 780 лет православные почитают 8 июля память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских – покровителей семейного счастья, любви и верности. Погода вновь позволила землякам пообщаться, насладиться летней природой и отдохнуть душой.

Для супружеских пар были устроены конкурсные испытания. В массовых играх принимали участие большими родовыми семействами. Мужчины показали свою силу и удаль в народных забавах, которые традиционно завершились состязанием на поднятие гири.

Накануне праздника силами местных жителей была разбита аллея в память о каждой деревне, установлены таблички с названиями деревень. Соорудили лавочки и развесили скворечники. Все эти люди любят свою малую Родину и стараются сделать свой родной уголок уютней и красивее, куда всегда хочется возвращаться.

Лина ПЕРОВА