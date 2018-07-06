Уважаемые жители Республики Коми!

Примите самые теплые и сердечные поздравления со светлым праздником – Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник появился благодаря православным святым Петру и Февронии Муромским, брак которых считается образцом христианского супружества, а их вечная любовь символом семейной жизни.
Верность, забота, взаимопонимание, уважение и любовь к близким являются фундаментом ценностей человека, а семья – смыслом всей нашей жизни. Дружная и счастливая семья – основа общества, хранительница культурных и национальных традиций. Поэтому наша общая задача – бережно хранить и чтить традиционные семейные ценности.
В Республике Коми немало крепких, дружных семей, в которых отношения строятся на уважении к старшим, ответственности, прощении, честности, щедрости и любви. В таких семьях вырастают талантливые, трудолюбивые, а самое главное – счастливые дети!
Семьи, которые прожили в счастливом супружестве более четверти века, воспитали своих детей достойными людьми, служат для молодых семей образцом трудолюбия и преданности друг другу.
Желаю молодым семьям брать пример с супружеских пар, которые уже отметили в любви и согласии серебряную, золотую свадьбы, и строить свои взаимоотношения на основе благочестия, мудрости и доброты.
Особые слова благодарности многодетным семьям и семьям с приемными детьми. Ставя превыше всего родительский долг, вы окружили своей любовью, заботой и теплом детей, которые так в этом нуждались. В награду вам – счастье видеть, как они растут, радоваться их большим и маленьким победам.
Дорогие друзья! Сегодня у вас есть повод уделить больше внимания своим родным и близким, еще раз подарить слова благодарности и любви. Берегите свои семьи! Желаю вам крепкого здоровья, любви, терпения, благополучия, долгой счастливой семейной жизни!
Сергей Гапликов, глава республики
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