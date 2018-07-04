Эксперты Коми обсудили проект благоустройства

На минувшей неделе в Общественной приемной главы Коми состоялась дискуссионная площадка «Обсудим вместе», посвященная проектам, направленным на решение стратегической задачи, которую определил руководитель региона Сергей Гапликов в докладе по формированию комфортной городской среды.

Эксперты обсудили ход реализации проектов «Народный бюджет» и «Комфортная городская среда», внесли ряд конструктивных предложений для более эффективного выполнения поставленной главой цели. Модерировал встречу депутат совета Сыктывкара и председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Алексей Панюков.

Модератор назвал тему собрания «глобальной», ведь проекты «Народный бюджет» и «Комфортная городская среда» за последние несколько лет благодаря поддержке Сергея Гапликова активно развиваются на территории Коми. Глава региона проект «Народный бюджет» назвал одним из уже действующих механизмов стимулирования развития муниципалитетов и поставил задачу инициативного бюджетирования. Положительные результаты уже есть, но помимо этого есть и моменты, которые хотелось бы изменить в лучшую сторону. На эту тему модератор предложил пообщаться со специалистами.

Начальник управления по развитию территорий администрации главы Коми Виктор Шевцов рассказал, что проект «Народный бюджет» реализуется с июля 2016 года по инициативе руководителя региона. Этот проект эффективен, потому что основан на традициях, которые характерны для населения Коми, ведь местные жители издревле собирались на территориях совместного проживания и решали важные вопросы сообща.

– Исходя из этого и основан «Народный бюджет», – сказал Виктор Шевцов. – Его главный механизм заключен в том, что именно граждане на собраниях могут выбирать тот или иной проект, который призван сделать территории лучше. Проект реализуется по девяти направлениями, основным является сфера благоустройства. Сюда входит и холодное водоснабжение, благоустройство территорий кладбищ, малые архитектурные формы, озеленение, места стоянок.

За время реализации проекта прошло 833 собрания жителей, охвачено более ста тысяч человек, рассмотрено 1600 проектов. Результатом работы двух последних лет стало решение множества проблем в 94-х населенных пунктах. Это ремонт колодцев, налаживание уличного освещения и многое другое. За прошлый и текущий годы на благоустройство из республиканского бюджета выделили 30 миллионов рублей, плюс более девяти миллионов вложили органы местного самоуправления и более миллиона – спонсоры.

– Проект еще и содействует занятости населения. Временно трудоустроенных было более 228, а также 42 официально устроились на работу, для них создали рабочие места. Положительный момент в том, что предприниматели поддерживают эту инициативу, участвуют финансово, – отметил Виктор Шевцов.

Алексей Панюков рассказал, что этот проект действительно стал народным, потому что люди имеют стопроцентную возможность реализовать идеи благоустройства своих дворов и тех мест, где больше всего проводят времени. Он привел в пример Мичуринский парк, где когда-то сам инициировал изменения к лучшему по соответствующей программе:

– Раньше там не было даже элементарного уличного освещения, криминогенная обстановка была чуть ли не самая высокая в Сыктывкаре. Мы начали работать, и люди увидели, что действительно что-то можно менять, не вкладывая бюджетные деньги. Приятно констатировать факт, что парк преобразился.

Руководитель управления ЖКХ министерства энергетики, ЖКХ и тарифов Коми Виталий Поправка, говоря о программе «Комфортная городская среда», отметил, что второй год проект успешно реализуется:

– В этом году участвовать будет 45 муниципалитетов. Это шесть городских округов и 39 городских и сельских поселений. Тут мы сохраняем баланс между городами и сельскими территориями, где такие проекты тоже необходимы. Планируем благоустроить 85 дворов и более 30 общественных пространств, продолжим работы по облагораживанию парка в Воркуте. По всем проектам учитывалось мнение местных жителей, заблаговременно рассматривались заявки, шло общественное обсуждение. Финансовое обеспечение в текущем году – в целом это 221 миллион рублей. Это порядка 132 миллионов из федерального бюджета и 56 с половиной софинансирование за счет республиканского, порядка 31 миллиона – расход муниципальных образований. Одна из проблем на пути к реализации в том, что летний период в Коми довольно короткий, и нужно успеть в максимально короткие сроки выполнить строительные работы, в полном объеме освоить бюджетные средства. Все находится на постоянном контроле нашего министерства, каждую субботу в ходе селекторных совещаний обсуждаем этот вопрос.

Модератор дискуссии обратил особое внимание на фактор северной погоды и необходимость внесения изменений в действующую программу на федеральном уровне, где строго определяются сроки реализации. Однако федералы зачастую не учитывают такие моменты, как, например, то, что нельзя приступить к строительным работам в мае где-нибудь в Воркуте.

Алексей Панюков обратился к главному специалисту и эксперту отдела благоустройства министерства энергетики, ЖКХ и тарифов Коми Ольге Шитиковой:

– Если брать дворовые территории, то там предусмотрен минимальный перечень работ, где есть замена урн, скамеек и так далее, но нет возможности обустройства ливневых канализаций. Это один из самых дорогих инфраструктурных объектов, и хотелось бы делать его не за муниципальные бюджетные деньги. Были ли доведены эти просьбы до федерального министерства?

– Минимальный перечень работ определен федеральным законодательством, и прежде всего там асфальтирование и освещение. Можно попробовать выйти с такой инициативой, – ответила Ольга Шитикова.

– Инициатива должна исходить снизу всегда, потому что мы здесь на практике четко ощущаем, чего не хватает, – сказал Алексей Панюков.

Участвовавшая в дискуссии по видеосвязи замруководителя администрации Воркуты по вопросам ЖКХ Ирина Зиберт предложила сократить срок размещения заявок на выполнение тех или иных работ с тридцати до десяти дней. Для этого понадобится внести изменения в федеральный закон о госзакупках. А руководитель администрации Жешарта Юрий Штраух рассказал, что при реализации проекта возникают сложности с общими собраниями домовладельцев, ведь зачастую люди уже давно не живут в своих домах или сдают квартиры. По его мнению, нужно снизить необходимый порог по количеству собственников с нынешних пятидесяти процентов до сорока.

Резюмируя итоги встречи, Алексей Панюков отметил, что любая проблема – это шаг на пути к развитию. Он посоветовал не бояться выходить с предложениями на федеральный уровень, ведь условия жизни постоянно меняются, и законы также должны быть подвижны. Модератор рассказал о присутствовавшем на собрании члене инициативной группы по благоустройству парка «Строитель» в одноименном микрорайоне столицы Коми Дмитрии Рожкине. Это, по словам депутата совета Сыктывкара, положительный пример того, как граждане смогли в полной мере воспользоваться возможностями проекта «Комфортная городская среда».

– Мы – живое свидетельство того, что механизм взаимодействия администрации города и активных граждан существует. Как многодетный отец я постоянно гуляю с детьми в парке, и было желание его благоустроить. Узнали о такой возможности из СМИ, увидели тоже живые примеры того, что проект работает. Было много вопросов, но нам помогли, объяснили, как провести собрание. Было так, что ходили развешивать объявления и нам бабушки у подъездов говорили, что все снимут. Мы им объясняли наши цели, и они уже становились нашими адептами, начинали сами эти объявления расклеивать. Навстречу пошли и местные предприниматели, которые подписные листы в магазинах просто раскладывали, – рассказал Дмитрий Рожкин.

Ярослав СЕВРУК

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