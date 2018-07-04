Два ТОСа победили в конкурсе «Активное поколение»

Фонд «Добрый город Петербург» при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко провели конкурс «Активное поколение», направленный на поддержку некоммерческих организаций и инициативных россиян. В число победителей вошли два ТОСа из Усть-Куломского и Удорского районов.

Как сообщает портал «Активный регион», ТОС деревни Сёльыб Удорского района получил грант в размере 145 тысяч рублей на реализацию проекта «К юбилею деревни». В планах местных жителей организация площадки празднования к трехсотлетнему юбилею деревни и привлечение туристов.

Это уже вторая победа сёльыбского ТОСа в 2018 году на федеральном уровне. До этого ТОС победил в конкурсе президентских грантов, получив более 367 тысяч рублей на восстановление памятника архитектуры и культурного наследия – храма Богоявления Господня.

Вторым победителем стал ТОС поселка Тимшер Усть-Куломского района с проектом «Все краски жизни серебряного возраста», направленным на поддержку активного образа жизни пожилых людей. На его реализацию ТОС получит 79 тысяч рублей. В планах обновление сценических костюмов хора ветеранов, приобретение теннисного стола для проведения турниров.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com