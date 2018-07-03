Участники автоэкспедиции «Земляки» расскажут о проекте в Санкт-Петербурге 

Сегодня в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге пройдет пресс-конференция, посвященная автоэкспедиции «Земляки». О маршруте и участниках автопробега, а также укреплении исторических связей Великого Новгорода и Усть-Цильмы расскажут организаторы проекта генеральный директор агентства БНК Алексей Лазарев и директор новгородского медиахолдинга Сергей Бондаренко, участник автоэкспедиции Борис Клементьев и генеральный директор Ассоциации СМИ Северо-Запада Иван Бенца.



Пресс-конференция начнется в 11 часов 3 июля. Видео из пресс-центра ТАСС в режиме онлайн будет доступно по ссылке: http://tass.ru/press/events/6813

Автоэкспедиция «Земляки» стартует 6 июля от стен Новгородского кремля в старинное село Усть-Цильма в Республике Коми. Обо всем увиденном в пути на ресурсах своих изданий расскажут журналисты Ассоциации СМИ Северо-Запада (АСМИ), межгосударственной телерадиокомпании «МИР», агентства БНК, газеты «Новгородские ведомости», Новгородского областного телевидения и интернет-издания 53news.ru. Финиширует экспедиция на территории Республики Коми 12 июля в старинном русском селе Усть-Цильма.