В столице отремонтируют 19 дворов

В Сыктывкаре начат ремонт дворов по программе «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает пресс-служба столичной администрации, работы по благоустройству уже ведутся на дворовых территориях по адресам: улица Слободская, 15 и 23, улица Менделеева, 15 и проспект Бумажников, 44, расположенных в Эжвинском районе. Во всех четырех дворах будет произведена замена асфальтового покрытия и бордюрных камней, появятся новые скамейки и урны.

Кроме этого, в текущем году отремонтируют еще 15 дворов по улицам Кирова, 24, Южной, 5, Морозова, 100, Коммунистической, 65, Судостроительной, 1, Красных Партизан, 66, Ленина, 50а, Магистральной, 9, Чкалова, 20, 22, 24, Тентюковской, 166, 168, 170 и 172. Процедуры по отбору подрядчика на ремонт указанных дворов завершатся в срок до 16 июля. На ремонт 19 дворов будет направлено 41,65 миллиона рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара