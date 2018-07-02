В правительстве Коми отчитались о помощи селу

Субсидии на строительство, подъемные для молодых специалистов, развитие коммунальной и дорожной инфраструктуры – эффективность всех этих мер поддержки села стала предметом спора на заседании правительства Коми. Руководитель региона Сергей Гапликов критически отнесся к докладам министров, посчитав, что они не дают четкого понимания, какая именно польза селу от того или иного вида помощи.

С основным докладом выступил министр сельского хозяйства и продовольственного рынка Коми Анатолий Князев. Из его слов следовало, что в плане создания комфортных условий проживания на селе и самореализации сельчан (а это входит в число главных задач, обозначенных и в так называемых майских указах Владимира Путина, и в «апрельских поручениях» Сергея Гапликова) регион один из передовых на Северо-Западе. В целом по привлечению федеральных средств на развитие сельских территорий Коми на третьем месте (на первом Ленинградская область, на втором – Вологодская), а если считать по суммам, пришедшимся на одного сельчанина, то вообще на первом.

Федеральная и республиканская помощь селу идет по трем направлениям: социальные выплаты на строительство и приобретение жилья на селе молодым семьям и специалистам; строительство социальных объектов, водопроводов, газопроводов и дорог; поддержка общественно значимых инициатив местных жителей.

За последние четыре года на эти цели выделили в целом два миллиарда рублей, из них 60 процентов приходится на долю республиканского бюджета, 17 процентов – на долю федерального бюджета, три процента – на долю местных бюджетов, 20 процентов привлечены из внебюджетных источников.

– За это время построено 15 объектов водоснабжения общей протяженностью 26 километров. До конца этого года построят еще два объекта в Усть-Цилемском районе. В 2019 году строительство водопроводов продолжится. На очереди Усть-Вымский, Усть-Цилемский и Усть-Куломский районы. Кроме того, введены в эксплуатацию восемь газопроводов протяженностью 34 километра. До конца года проведут газ в Дутово Вуктыльского района. Со следующего года начнется строительство газопровода в селе Выльгорт Сыктывдинского района, – сообщил Анатолий Князев.

По словам министра, с 2015 года в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие села» начали заниматься строительством и реконструкцией сельских автомобильных дорог. Отремонтирован участок дороги Куниб – Вотча – Ягдор. Построены автодороги в Усть-Куломе и Усть-Цильме. В этом и следующем годах строительство и реконструкция дорог продолжится. Строятся и социально значимые объекты: школы, спортивные площадки, многофункциональные центры.

Что касается проектов по местным инициативам, то за четыре года построено 34 объекта – игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, восстановлены памятники истории и культуры, создан краеведческий музей.

Самая востребованная мера поддержки, по словам министра, – выплаты на строительство жилья. Сейчас в списке министерства 1132 желающих получить такую помощь. За четыре года на решение жилищных вопросов на селе направлено 840 миллионов рублей. В первую очередь помогают тем, кто сам строит жилье и при этом работает в АПК и социальной сфере. Кроме того, из регионального бюджета можно получить выплату на завершение строительства дома при его готовности не менее чем наполовину. Возмещается половина сметной стоимости строительства. За прошедшие четыре года сельчане построили при поддержке властей 670 жилых домов, это 44 процента от всего жилья, появившегося в сельской местности.

Также министр рассказал о мерах по закреплению кадров на селе, в частности о единовременных выплатах молодым специалистам (по 500 тысяч рублей), подъемных рабочим кадрам (300 тысяч рублей). Не стоит забывать и о грантовой поддержке агробизнеса, ее за последние шесть лет получили 58 крестьянских хозяйств и шесть потребкооперативов, в общей сумме – 173 миллиона рублей. Благодаря грантам создано более ста новых рабочих мест. В результате в 2,5 раза выросло производство молока, скота и птицы – в 1,3 раза.

– Если бы не была проделана вся эта работа, мы бы получили более удручающую статистику по оттоку жителей из сел и деревень. Реализованные проекты позволили закрепить молодежь на селе, а некоторым населенным пунктам дали вторую жизнь, – сделал вывод министр. – Я часто езжу по республике и вижу, что с появлением новых ферм село оживляется, у людей появляются оптимизм и вера в будущее, они с энтузиазмом работают, потому что села, где налажено сельхозпроизводство, уже никогда не закроются. Нужно сохранить у людей эту веру, они должны понимать, что власть обращает внимание на село, знает о проблемах, а главное – решает их. Если на селе открывается производство, значит, здесь же должны появляться дороги, образовательные, досуговые, медицинские учреждения, должно развиваться жилищное строительство, благоустраиваться территория.

Сергей Гапликов по окончании доклада о выступлении отозвался весьма критически, заявив, что в нем не хватает конкретики, а именно – непонятно, какой эффект получается от вложения государственных средств в то или иное направление развития села.

– Нужно понимать, какие механизмы будут работать здесь. А лозунги нам не нужны, – подчеркнул глава республики.

Кроме того, губернатора насторожило постоянно мелькавшее слово «должны» в финале доклада министра.

– Кто должен-то? – переспросил Сергей Гапликов. – Этот кто-то будет должен делать, а минсельхоз выступит сторонним наблюдателем?

Анатолий Князев пояснил, что «должны» он адресовал всем сразу руководителям министерств и ведомств, призывая работать сообща. На что получил ответ, что сам такую работу и должен был организовать, поскольку является не только министром сельского хозяйства, но и заместителем председателя правительства.

Порция критики досталась и другому зампреду – министру образования Наталье Михальченковой и министру экономики Марине Анисимовой, их доклады тоже были признаны обтекаемыми, без конкретного обозначения проблем и путей их решения. Призыв «считать государевы деньги» прозвучал и в отношении руководителей муниципалитетов. В частности, Любови Терентьевой (Ижемский район) не удалось убедить Сергея Гапликова, что выплата компенсаций за строительство дома (за которой в районе очередь в 400 человек, а в год удается дать средства лишь 10-20) – это действенный метод удержать людей на селе, и не просто удержать, а иметь от этого экономический и социальный эффект.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru