В Коми возросло число медалистов

В этом году обладателями золотых медалей «За особые успехи в учении» стали 493 выпускника региона, из них 340 золотых медалистов и 153 – серебряных.

Количество медалистов по сравнению с прошлым годом выросло: за 2016-2017 учебный год 459 выпускников получили медали: 325 – золотых, 134 – серебряных. Среди муниципалитетов в лидерах Сыктывкар (88 золотых и 45 серебряных медалей), Воркута (56 и 14 соответственно) и Ухта (41 золотая медаль и 25 серебряных), сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики республики.

– Отрадно, что многие наши школьники своим трудолюбием, старанием и упорством добиваются особых успехов в учебе, – отметила замминистра образования Наталья Якимова. – В республике создан центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки, организована работа олимпиадного и конкурсного движения, оказывается в том числе и финансовая поддержка детям в их участии в крупных мероприятиях, регион сотрудничает с образовательным центром «Сириус». Все это, несомненно, дает положительный результат.

По итогам 2014-2015 учебного года в Республике Коми было вручено 297 золотых и 111 серебряных медалей, за 2015-2016 учебный год – 302 золотых и 148 серебряных медалей.

Лина ПЕРОВА