Спортивный пир в честь Олимпийских игр

30 июня в Сыктывкаре состоялся всероссийский олимпийский день. Как и по всей стране, праздник посвятили летним юношеским Олимпийским играм, которые пройдут 6-18 октября в Буэнос-Айресе. Республиканский стадион стал главной площадкой мероприятия в столице Коми.

Перед началом состязаний атлетов напутствовал министр спорта Коми Николай Бережной. В качестве почетных гостей были именитые спортсмены: четырехкратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина и олимпийский чемпион Василий Рочев. Последнему доверили дать старт основному «блюду» праздника спорта – символическому забегу «Олимпийская миля» на 2018 метров. Василий Рочев вспомнил былые годы, отметив, что в советское время люди не думали о материальных выгодах, которые могут принести занятия спортом, а стремились к личностному росту, всестороннему развитию. Он пожелал юным спортсменам, вышедшим на старт, продолжать славные традиции и гордо нести знамя олимпизма.

После забега любители спорта и болельщики заполнили стадион, где действовало более двадцати тематических площадок. Это были как вполне традиционные игры в футбол и баскетбол, так и необычные спортивные забавы вроде мини-гольфа и стрельбы из лука. Буквально каждый метр стадиона кипел духом здорового образа жизни. Найти занятие по душе или просто окунуться в новый для себя вид спорта мог любой желающий. Например, многие с удовольствием пробовали силы в упражнениях на гребном тренажере. Снаряд установили представители одного из сыктывкарских кроссфит-клубов. Рядом в качестве живого примера стояла девушка Мария, которая рассказала, как еще год назад еле-еле отжималась с колен, а теперь благодаря кроссфиту научилась и подтягиваться, и поднимать штангу. Людям, прошедшим испытание гребным тренажером, Мария давала приглашение на бесплатное посещение клуба. Подначивая друг друга в том, чтобы выполнить большее количество упражнений, неподалеку тренировались и пауэрлифтеры-профессионалы. Тут были мастера спорта международного класса Екатерина Братусь и Маргарита Васильева, консультировавшие интересующихся силовыми видами спорта.

Скоростные состязания на забеге «Олимпийская миля» не закончились, и почти сразу на беговых дорожках стадиона начались заезды на велосипедах и самокатах. Неподалеку любители двухколесного транспорта и роликов проходили и полосу препятствий в сопровождении инспекторов ГИБДД. Для самых маленьких под ритмичную музыку квалифицированные инструкторы вели коллективную гимнастику на батутах. Почитатели интеллектуального спорта могли сыграть партию в шахматы со специальным гостем мероприятия – лучшим шахматистом в Коми, мастером спорта СССР Владимиром Безносиковым.

На концертной площадке все это время работали ведущие, развлекая публику викторинами и розыгрышами призов. Они также комментировали происходящее на тематических площадках. Каждый участник той или иной площадки получал купоны для участия в розыгрыше призов от спонсоров и партнеров олимпийского дня. Победителей объявили в конце мероприятия, они получили сертификаты на бесплатное посещение спортивных клубов Сыктывкара.

Днем ранее олимпийский день отметили и в других городах и районах Коми. Так, например, в Усинске событие состоялось на стадионе имени Юрия Спиридонова. Среди воспитанников спортивной секции лыжных гонок спортшколы №2 провели веселые старты. Прошла акция «Забей на вредные привычки!», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией. Как и в столице Коми, действовала площадка ГТО для желающих выполнить нормативы. Состоялся мастер-класс по йоге.

Ярослав СЕВРУК

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