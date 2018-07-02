На плато – на вертолете

Компания «Комиавиатранс» и Финно-угорский этнокультурный парк подписали официальное соглашение об организации вертолетных туров из Троицко-Печорска на Маньпупунер. Но пока – в пилотном режиме, туристов на легендарное плато в этом году будут возить только с 19 по 24 июля.

Как пояснил гендиректор авиакомпании Александр Пономарев, именно в июле и в марте на плато стоит более-менее спокойная погода и вертолет с большой вероятностью может туда прилететь и приземлиться. Дело в том, что чем ближе к Уральским горам, тем погода более непредсказуема, и, например, в августе, уже нельзя надеяться на то, что полеты на плато будут действительно регулярными, можно неделю, а то и две ждать, пока небо над ним очистится от облаков. Что касается самой вертолетной площадки, которая находится в километре от плато, то никаких нареканий к ее техническому состоянию у авиаторов нет.

Заведующая сектором туризма этнопарка Виктория Габова пояснила, что стоимость вертолетного тура составляет порядка 29 тысяч рублей, она складывается из страховки, оплаты входа на заповедную территорию, оплаты работы сопровождающего сотрудника Печоро-Илычского заповедника, аренды взлетной полосы, но львиная доля – порядка 70 процентов – это стоимость самого перелета из Троицко-Печорска до плато и обратно. Лететь один час, экскурсионная программа на плато с фотосессией и перекусом – еще два часа, а потом – обратно в Троицко-Печорск. За отдельную плату туристам могут организовать трансфер до Троицко-Печорска из других муниципалитетов Коми, а также поездку в Якшу на лосеферму, чтобы посещение района не ограничивалось только лицезрением мансийских болванов.

Директор Финно-угорского этнопарка Елена Иванова сообщила, что в связи с вопросами жителей Коми, можно ли полет на Маньпупунер засчитать как проезд к месту отдыха и получить компенсацию, проведены переговоры с «Комиавиатрансом», и на полет на вертолете будут оформлять билеты. По ее словам, дирекция заповедника выступает за развитие именно вертолетных туров, так как от них куда меньше вреда заповедной флоре и фауне, чем от пеших. По стоимости они сопоставимы с вертолетными.

Полеты будут осуществляться на вертолете Ми-8, пассажировместимость которого – 21 человек. Учитывая, что должен быть сопровождающий, число туристов в группе будет составлять от 17 до 20 человек. Таким образом, в этом июле на Маньпупунер из Троицко-Печорска смогут слетать не более ста человек.

– Половина мест уже забронирована, причем часть туристов нам передала фирма, которая организует полеты на плато из Перми. У них уже все туры раскуплены, а спрос есть, поэтому они передают туристов из Коми нам, – рассказала Виктория Габова.

Елена Иванова надеется, что пилотный проект будет реализован успешно и продолжен в следующем году, и в марте, и в июле, кроме того, хотелось бы организовать полеты на Маньпупунер и из Сыктывкара.

По словам и.о. первого заместителя гендиректора «Комиавиа-транс» Романа Титова, для авиакомпании этот проект «нулевой» – не убыточный, но и явной выгоды от перевозки туристов на плато нет. Но если будет постоянный спрос и число полетов будет больше, то полеты на Маньпупунер начнут приносить выгоду.

– Все в ваших руках, а услуги извозчика по этому маршруту мы вам обеспечим, – пообещал Александр Пономарев Елене Ивановой после того, как поставил подпись под соглашением.

– Благодаря вам у жителей и гостей региона появилась возможность полететь на Маньпупунер именно со стороны республики. И я искренне надеюсь, что это будет хороший зачин, – ответила Елена Иванова.

Анна ПОТЕХИНА