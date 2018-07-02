На «Облаках» с Алексеевым

В Коми состоялся общереспубликанский выпускной

В минувшую субботу в Сыктывкаре прошел общереспубликанский выпускной «Облака.LIVE», в нем участвовало около двух тысяч студентов вузов и ссузов региона. С окончанием учебы выпускников лично поздравил глава Коми Сергей Гапликов. В вечерней программе для молодежи пел исполнитель хита «Пьяное солнце» Никита Алексеев.

Организаторы разделили выпускной на две части: дневную и вечернюю. В первой, неся шарики и таблички с логотипами своих учебных заведений, выпускники участвовали в шествии по улице Ленина. Со стороны старейшей аптеки Коми шло около тысячи студентов СГУ имени Питирима Сорокина, а от республиканского Дома дружбы народов им навстречу чеканило шаг примерно такое же количество выпускников Сыктывкарского лесного института, академии госслужбы, техникумов и колледжей города. Движение молодежи координировали волонтеры, которые ловко выруливали между группами выпускников на самокатах. Торжественный проход закончился на Стефановской площади, где перед ними выступили творческие коллективы республики. Затем молодых людей поздравил руководитель региона Сергей Гапликов:

– Наша молодежь – самая талантливая, красивая и перспективная. От всего сердца желаю вам успехов не только в карьере и достижении ваших планов, но и в первую очередь в вашей дальнейшей жизни, чтобы вы были счастливы, чтобы у вас все задуманное получилось.

Теплые напутствия глава увенчал трогательным воспоминанием об одном из своих любимых мультфильмов «Летучий корабль» и под аплодисменты процитировал оттуда фразу: «В добрый путь!» Затем более двадцати лучших выпускников получили красные дипломы из рук Сергея Гапликова. Всего в этом году вузы и ссузы республики подготовили 5826 специалистов.

К поздравлениям присоединились и заместитель председателя Государственного Совета Коми Валентина Жиделева с мэром Сыктывкара Валерием Козловым. Они отметили, что регион заинтересован в талантливой молодежи. После поздравительных речей выпускникам показали патриотический видеоролик с призывом «Ты нужен республике!».

В вечерней программе на Стефановской площади прошел концерт «Молодежный MIX», а затем публику порадовал украинский певец Никита Алексеев (выступает под творческим именем Alekseev). Для встречающих новый жизненный поворот он исполнил песни «Пьяное солнце», «Чувствую душой», «Океанами стали» и другие.

В этот же день на торжественной церемонии в спорткомплексе «Буревестник» дипломы получили и выпускники Ухтинского государственного технического университета. Как сообщает пресс-служба вуза, после церемонии молодые специалисты прошли в праздничной колонне по улицам индустриальной столицы Коми и сделали общее фото с ректоратом в парке культуры и отдыха. Приглашенными гостями выпускного стали почетный полярник России Виктор Боярский, представители муниципальной и региональной власти, общественности и крупных предприятий города.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и Дмитрия НАПАЛКОВА