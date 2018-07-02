Мазут и уголь по разумным ценам

Коми намерена выйти с инициативой в правительство Российской Федерации о регулировании цен на мазут и уголь. Об этом на совещании в Госсовете республики с участием представителей Общественной палаты региона сообщил зампред правительства – министр энергетики, ЖКХ и тарифов Константин Лазарев.

Как сообщает пресс-служба палаты, инициатором проведения совещания выступил председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России Игорь Шпектор.

В числе вопросов, которые обсудили участники встречи, – функционирование предприятий жилищно-коммунального комплекса в условиях неконтролируемого роста стоимости отдельных видов энергоносителей. Тариф на мазут и уголь, которыми топятся большинство котельных муниципальных районов, не регулируется. Это значит, что производитель этих ресурсов может поднимать за год цену несколько раз в зависимости от экономических условий. Получается, что заложниками становятся не только ресурсоснабжающие организации, такие как «Коми тепловая компания», но и потребители.

Константин Лазарев отметил, что стоимость мазута и угля должна регулироваться профильным министерством региона точно так же, как и цена за газ. С таким предложением Коми намерена обратиться в федеральное правительство. Игорь Шпектор поддержал идею, пообещав оказать содействие Республике Коми в решении этой проблемы.

Лина ПЕРОВА

Фото предоставлено Общественной палатой Коми