Татьяна Шульдякова: «Коми – в двадцатке лучших регионов по внедрению комплекса ГТО»

В рейтинге муниципалитетов по внедрению комплекса ГТО второй год подряд лидирует Инта, сместив с верхней строчки Усть-Вымский район. Указ о возрождении спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» президент России подписал в год проведения сочинской Олимпиады, спустя четыре года амбициозный проект возвращения одной из лучших традиций советского времени заработал в полную силу. О том, как прием нормативов комплекса действует в Коми, «Республике» рассказала региональный оператор ГТО Татьяна Шульдякова.

– Вы довольны тем, как в Коми реализуется проект возрождения ГТО?

– Да. Смело могу заявить, что в нашей республике отличные специалисты, внедряющие комплекс ГТО. Мы общаемся с другими регионами, которые перенимают у нас опыт, среди них есть и лидеры. Федеральные операторы ГТО дают нам высокие оценки, хвалят за оперативность и успешное внедрение комплекса на региональном уровне. Стараемся необычными, интересными и продуктивными способами внедрять комплекс. Активно ведется работа по пропаганде на интернет-ресурсах, в СМИ, а также проводятся различные мероприятия в образовательных организациях, на предприятиях.

Сегодня в республике не осталось уже ни одного человека, кто не слышал бы о ГТО. Но самый большой интерес проект вызывает у детей. В комплексе одиннадцать ступеней, и пять из них приходится на школьный возраст. Поэтому каждые два-три года ступень повышается, усложняются требования и тесты, но дети с нетерпением ждут перехода на следующую ступень, чтобы опять вернуться к нам и выполнить нормативы на знак.

Благодаря сплоченной работе и поддержке правительства Коми наша республика находится на 17 месте среди 85 регионов. Это очень хороший результат, потому что все регионы включились в работу. Например, впереди нас три региона с одинаковыми баллами и опережают нас всего на два балла.

Сейчас ведется подготовительная работа по внедрению комплекса ГТО среди лиц с инвалидностью. Внедрение запланировано на 2019 год. В тестовом режиме уже проводятся различные мероприятия для людей с инвалидностью: флешмобы, акции, круглые столы.

– Как отлажена работа в муниципалитетах?

– На данный момент, когда все руководители и главы администраций взяли под личный контроль внедрение комплекса ГТО, можно сказать, что работа налажена во всех муниципальных образованиях, но у одних лучше, у других хуже. Найти сотрудников, которые будут относиться к работе с интересом и самоотдачей, – трудно, а другие проект ГТО просто не потянут. Есть те, кто сбегает, не выдержав темпа. Остаются сильнейшие. Могу с уверенностью сказать, что ГТО внедряют настоящие «стахановцы». У нас в республике ведется рейтинг с 2016 года, тогда в нем лидировал Усть-Вымский район, но в 2017-м в лидеры вырвалась Инта. Всех благодарю за кропотливую и плодотворную работу. Все центры муниципалитетов молодцы. Но особенно хочется отметить работу Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Вуктыла, Усинска, Удорского и Княжпогостского районов. Они не лидируют в рейтинговой таблице, однако работа на местах у них кипит, думаю, скоро они вырвутся вперед. Города и районы находятся в одинаковых условиях. Тут главное – наладить взаимодействие внутри муниципального образования. Конечно, остаются сложности из-за удаленности населенных пунктов, нехватки специалистов и финансирования, но мы справляемся.

– Регулярно проходят региональные и всероссийские фестивали ГТО. Каковы успехи представителей республики?

– С 2015 года команда Коми участвует во всероссийском фестивале ГТО среди обучающихся образовательных организаций. В прошлом году наша команда заняла 27-е место из 85 участвующих субъектов страны. Отбор туда происходит по результатам республиканского фестиваля ГТО. В этом году команда отправится в международный детский центр «Артек», где фестиваль пройдет с 17 октября по 7 ноября. В команде восемь разновозрастных детей из Сыктывкара, Ухты, Усинска и Княжпогостского района.

Ярослав СЕВРУК

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА