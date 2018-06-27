В Инте на территории национального парка «Югыд ва» пройдет второй ультрамарафон «ТрансУрал». Бегуны преодолеют две сверхмарафонские дистанции: 50 и 95 километров. На оргкомитете 26 июня обратили особое внимание на обеспечение безопасности.
Как сообщает пресс-служба минспорта Коми, забеги пройдут по живописным местам Приполярного и Полярного Урала, в частности, в планах покорение вершины Манарага.
При этом министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин на заседании оргкомитета обеспокоился безопасностью спортсменов, ведь в Коми участились случаи появления оголодавших медведей. Руководитель Интинского филиала «Югыд ва» Ольга Буга заверила, что проблем не будет: примут дополнительные меры предосторожности. Кроме того, заместитель председателя комитета ГО и ЧС Сергей Корольков договорился с руководителем проекта «ТрансУрал» Антоном Жигановым дополнительно созвониться в ближайшие дни для подробного диалога на тему обеспечения безопасности. Следующий оргкомитет запланирован на середину июля. Забег стартует 12 августа.
Ярослав СЕВРУК
Фото 72.Ру
Оставьте первый комментарий для "Сверхмарафонцев защитят от диких зверей"