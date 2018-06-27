Сверхмарафонцев защитят от диких зверей

В Инте на территории национального парка «Югыд ва» пройдет второй ультрамарафон «ТрансУрал». Бегуны преодолеют две сверхмарафонские дистанции: 50 и 95 километров. На оргкомитете 26 июня обратили особое внимание на обеспечение безопасности.

Как сообщает пресс-служба минспорта Коми, забеги пройдут по живописным местам Приполярного и Полярного Урала, в частности, в планах покорение вершины Манарага.

При этом министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин на заседании оргкомитета обеспокоился безопасностью спортсменов, ведь в Коми участились случаи появления оголодавших медведей. Руководитель Интинского филиала «Югыд ва» Ольга Буга заверила, что проблем не будет: примут дополнительные меры предосторожности. Кроме того, заместитель председателя комитета ГО и ЧС Сергей Корольков договорился с руководителем проекта «ТрансУрал» Антоном Жигановым дополнительно созвониться в ближайшие дни для подробного диалога на тему обеспечения безопасности. Следующий оргкомитет запланирован на середину июля. Забег стартует 12 августа.

Ярослав СЕВРУК

Фото 72.Ру