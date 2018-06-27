Развитие без отходов

Лесопромышленная компания «Промтех-инвест», работающая в Сысольском районе, расширяет производство, вводя новые виды продукции. Если раньше предприятие заготавливало лес и производило строганые изделия, то сейчас выпускает топливные брикеты из отходов древесины, а в планах на будущее – делать мебельный щит и клееный брус.

На предприятии, чей инвестиционный проект Минпромом России включен в перечень приоритетных, на днях побывал глава Коми Сергей Гапликов. Директор компании Владислав Федькин показал новый завод, построенный в рамках реализации инвестпроекта, и рассказал, что выпускаемая продукция востребована за рубежом – в Китае, Египте. А брикеты из отходов здесь начали производить фактически по госзаданию – на них есть спрос у тепловиков республики, которые активно переводят сейчас на этот вид топлива небольшие котельные в сельской местности. Отходы производства, не идущие на брикеты, предприятие использует для производства тепловой энергии для собственных нужд. Кроме того, балансовая древесина отправляется на ЦБК Коми и Архангельской области.

Пуск и наладка оборудования новых лесопильного и деревообрабатывающего цехов здесь проходили с октября прошлого года до наступления этого лета. Сейчас идет строительство еще одного цеха – переработки сухих материалов. Кроме того, сообщил Владислав Федькин, решено выйти за рамки инвестпроекта и наладить еще производство мебельного щита и клееного бруса. Это потребует дополнительных вложений – еще 90-100 миллионов рублей, но тем не менее здесь хотят исполнить новую задумку в течение года.

В прошлом году налоговые отчисления «Промтех-инвеста» в бюджет Коми составили порядка 28 миллионов рублей, по итогам нынешнего года они достигнут 40 миллионов. Повышение доходов бюджетов через развитие местного бизнеса – одно из «апрельских поручений» главы Коми.

Кроме создания новых рабочих мест, растущих налоговых отчислений, предприятие оказывает социальную поддержку району. В частности, на его средства куплен снегоход для спортивной школы Визинги, отремонтировано жилье ветерана. Компания готова заключить соглашение социального партнерства с правительством региона.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru