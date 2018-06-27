Парламентаризму Коми исполнилось 80 лет

Законодательному органу власти Республики Коми исполнилось 80 лет. 26 июня 1938 года состоялась первая сессия Верховного Совета Коми АССР, положившая начало парламентской деятельности в регионе. Именно к этой дате было приурочено четвертое заседание шестой сессии VI созыва Государственного Совета Коми. В честь столь знаменательного события сессию разделили на две части – торжественную, с поздравительными речами и вручением государственных наград, и деловую, где были рассмотрены вопросы июньской повестки дня.

На торжественное собрание были приглашены депутаты разных созывов Верховного Совета Коми АССР и Госсовета Коми, Госдумы и Совета Федерации, члены правительства, представители муниципалитетов, деятели науки, культуры, образования, общественники.

Как подчеркнула, открывая заседание, председатель Госсовета Надежда Дорофеева, юбилей – это возможность еще раз поблагодарить депутатов разных лет, а также ветеранов – сотрудников аппарата парламента за их большой труд. Всех – и действующих народных избранников, и их предшественников – объединяет эта важная дата.

– 80 лет назад были заложены основы коми парламентаризма, и сегодня мы вспоминаем о самых интересных событиях прошедших лет, – отметила спикер и привела факты, о которых сейчас, может быть, знают немногие.

В числе первых депутатов законодательного органа власти Коми АССР были первые лица советского государства Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Андрей Жданов и Георгий Маленков. Первый председатель Верховного Совета Коми АССР Питирим Александрович Размыслов исполнял свои обязанности на общественных началах. Ему было всего 32 года, и он был единственным ученым среди коллег-депутатов. Тогда же заложена традиция, что работу нового созыва открывает старейший депутат. В 1938 году первое сессионное заседание открыл 63-летний депутат из Ухты, известный буровой мастер-нефтяник Иван Ильич Косолапов. Современный парламент также чтит эту традицию.

Далее в своей речи Надежда Дорофеева напомнила, что коренные изменения в сути и содержании законодательной власти произошли в феврале 1994 года после принятия третьей Конституции Республики Коми, ставшей совершенно новым, революционным документом как по структуре, так и по своему содержанию. Впервые совершенно самостоятельно, без оглядки на федеральный центр, республика по своему усмотрению отрегулировала целый блок вопросов. В первую очередь связанных с организацией системы власти. Был введен институт главы Республики Коми – должностного лица, являющегося главой региона и одновременно возглавляющего систему органов исполнительной власти. Впервые был создан Конституционный суд. В отличие от Верховного Совета, в состав которого в разные созывы входили от 75 до 180 депутатов, законодательную власть стали осуществлять сначала 50, а с третьего созыва 30 депутатов.

В числе главных задач нынешнего законодательного органа – утверждение бюджета региона и отчет об его исполнении.

– Перед принятием главного финансового документа мы тщательно рассматриваем все действующие государственные программы, порой остро спорим с правительством, но всегда приходим к пониманию. Главная комплексная задача, стоящая перед Госсоветом и правительством республики, – это оздоровление экономики и улучшение бюджетных показателей, – подчеркнула спикер парламента. – Когда мы начинали работу осенью 2015 года, государственный долг составлял 33,8 миллиарда рублей – почти 70 процентов дохода бюджета. Дефицит достигал 7,6 миллиарда. За три года благодаря командной работе правительства и депутатов, в том числе депутатов федерального уровня, нам удалось снизить госдолг и получить профицит 3,3 миллиарда рублей. На 2019 год мы ставили задачу полностью погасить долг и выйти на профицитный бюджет. Однако, как вы знаете, с увеличением минимального размера оплаты труда перед правительством и депутатами встали масштабные задачи, так что серьезной работы предстоит еще очень много.

В заключение председатель Госсовета привела слова первого главы Республики Коми и председателя Верховного Совета XII созыва, ровесника Коми парламента Юрия Спиридонова: «Наша главная задача – не потерять перспективу развития республики».

– Над этим мы работаем вместе с вами, – заключила Надежда Дорофеева, пожелала всем присутствующим в большом зале Госсовета и всем жителям республики сил, благополучия и энергии для дальнейшей плодотворной работы, а затем вручила награды коллегам.

С юбилеем парламентариев Коми поздравили руководители верхней и нижней палаты российского парламента. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко записала видеопоздравление, которое транслировалось на большом экране в зале заседаний, а направленную в адрес Госсовета телеграмму от председателя Госдумы Вячеслава Володина зачитала Надежда Дорофеева. Поздравление от полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Беглова озвучил главный федеральный инспектор в Коми Михаил Тырин. Затем перед парламентариями выступил глава Коми Сергей Гапликов.

– Сегодня исполняется 80 лет законодательному органу власти Республики Коми. Это огромная веха не только для республики, но и для страны. В течение всех этих лет мы вместе со страной шли нога в ногу, решая важные стратегические задачи по восстановлению и развитию нашего государства. Менялось название парламента Коми, его количественный и качественный состав, но неизменной оставалась цель парламентариев – служение людям. Голосуя за вас, люди верят, что народные избранники будут стоять на защите интересов жителей республики, – отметил руководитель региона.

Не мог не вспомнить глава Коми и о ярких руководителях республиканского парламента прошлых лет:

– Не случайно народными избранниками становились люди, чьей главной целью была забота о жителях родного края, о судьбе региона. Здесь работали крупные государственные деятели, производственники, писатели, ученые. У штурвала регионального парламента стояли такие выдающиеся люди, как Зосима Васильевич Панев, Юрий Иванович Семуков, первый глава республики Юрий Алексеевич Спиридонов, Иван Егорович Кулаков. Люди помнят и ценят тех, кто работал ради народа. Депутаты любого созыва должны быть достойны памяти своих предшественников и с честью нести высокое звание народного избранника.

Сергей Гапликов подчеркнул, что в центре любых преобразований и решений должен стоять человек. Успех реализации важных стратегических задач по развитию региона, национальных проектов, направленных на повышение качества жизни жителей республики, во многом зависит от консолидации усилий законодательных и исполнительных органов власти.

Глава республики выразил уверенность, что работа по укреплению парламентаризма в Коми будет продолжена, пожелал депутатам успехов и плодотворной работы, а также вручил парламентариям и ряду сотрудников аппарата Госсовета государственные награды. В частности, знаком отличия «За заслуги перед Республикой Коми» награждены депутаты Леонид Вокуев и Василий Смалий.

Череду поздравлений продолжили сенаторы от Коми и депутаты Госдумы РФ, которые в свое время тоже входили в депутатский корпус региона прошлых созывов и ярко проявили себя на этом поприще.

Член Совета Федерации Валерий Марков, перед тем как вручить награды верхней палаты российского парламента, напомнил, что за 80 лет состоялось 18 созывов – 12 созывов Верховного Совета Коми АССР и шесть созывов Госсовета республики.

– Все они отличались, на мой взгляд, одним – служением народу Республики Коми, народам Советского Союза и Российской Федерации. Самое сложное время пришлось на XII созыв Верховного Совета, но депутаты всегда с честью справлялись с возложенными на них задачами, – сказал сенатор и пожелал, чтобы парламентарии всегда оправдывали надежды своих избирателей.

Почетными грамотами Совета Федерации Валерий Марков наградил ряд сотрудников аппарата Госсовета, а от себя лично вручил благодарность депутату Дмитрию Кологривому.

В свою очередь коллега Валерия Маркова Дмитрий Шатохин в поздравительной речи привел слова известного философа Жан-Жака Руссо: «Исполнительная власть – это голова, а законодательная – сердце».

– Я желаю, чтобы в этих стенах все решения принимались только от чистого сердца и исключительно на благо наших жителей, – обратился он к парламентскому корпусу. Вручением благодарственных писем молодой сенатор от Коми особо отметил заслуги Владимира Косова, Александра Гайворонского, Степана Чуракова и их бывшего коллеги, ныне депутата Госдумы Ивана Медведева.

А всему Госсовету Дмитрий Шатохин преподнес необычный, но особо памятный подарок – шариковую ручку, которую 14 лет назад ему, тогда председателю только что созданного Молодежного парламента Коми, вручил председатель Госсовета Иван Кулаков. Этот дар станет экспонатом музея парламента.

С теплыми словами обратилась к коллегам председатель комитета по контролю и регламенту Госдумы Ольга Савастьянова:

– За этой вехой в 80 лет стоят судьбы очень непростых людей, которые в течение всего этого времени работали в нашем парламенте. Все эти люди приложили немало сил, чтобы создавать, сохранять и продолжать традиции единственного республиканского уровня государственного представительного института власти. В этом зале и за его пределами немало людей, которым в свое время посчастливилось работать вместе с такими личностями, как Юрий Иванович Семуков, Ирина Кирилловна Устинова, Валентина Александровна Витязева, Юрий Алексеевич Спиридонов, Иван Егорович Кулаков. Это очень масштабные личности. Их величие еще и в том, что и сегодня они продолжают держать планку, высоту которой каждому из нас достигнуть не так просто.

Ольга Савастьянова рассказала, что в аппарате Госдумы трудится внучка Ивана Кулакова – очень умная, трудоспособная девушка, ни в чем не дающая себе поблажек.

– Иван Егорович очень гордился бы своей внучкой и наверняка бы сказал, что в ней его гены. Мне кажется, что и в нашей с вами работе должна быть генетическая преемственность. Такие гены, которые, с одной стороны, стимулировали бы всех нас не бояться ставить амбициозные задачи, а с другой – страховали бы нас от непродуманных решений. Миссия депутата – улучшать качество жизни наших граждан и способствовать процветанию нашей республики, – подчеркнула депутат Госдумы.

Ольга Савастьянова вручила награды от руководителей думских комитетов депутату Валентине Жиделевой, парламентариям прежних созывов Наталье Дубовой и Альбине Соколовой, а также опытному юристу, в свое время руководившему правовым управлением аппарата Госсовета Коми Ларисе Четвериковой. Именно она начала поиск даты рождения парламента Коми, и именно по ее инициативе в 1998 году впервые законодательный орган власти республики отметил круглый юбилей – 60 лет со дня основания.

Завершилась торжественная часть юбилейного сессионного заседания просмотром документального фильма об истории регионального парламента, снятого компанией «Коми гор».

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Александр Рогов, первый заместитель председателя Верховного Совета Коми АССР XII созыва, депутат Госсовета Республики Коми IV созыва:

– В тот период в стране и в республике происходили революционные события, это завораживало и заставляло думать, находить нестандартные решения. Рушилось одно, создавалось другое.

С принятием Декларации о государственном суверенитете начался бурный законодательный процесс, и раньше, чем на федеральном уровне, мы приняли Лесной кодекс, Земельный кодекс, закон о языках и так далее. Не существовало еще даже шаблонов этих законов, а мы уже принимали эти ключевые документы. Требовалось принимать такие решения, которые с учетом наступления рыночного периода способствовали бы развитию региона, а не его стагнации. Советские законы еще действовали, но уже не соответствовали той реальности, а новых не существовало, поэтому законотворческий процесс был очень бурным.

Юрий Семуков, депутат X созыва Верховного Совета Коми АССР, председатель президиума Верхсовета XI созыва, заместитель председателя президиума Верховного Совета XII созыва, депутат Верховного Совета РСФСР:

– Я работал в составе трех Верховных Советов – с X по XII. Республика в тот период была на подъеме, много строилось производственных объектов и жилья, регионом руководили Иван Павлович Морозов, Зосима Васильевич Панев, Павел Александрович Безносов. Это были руководители очень крупного масштаба.

До войны республикой командовали присланные из Москвы люди, и когда в 1964-1965 годах к руководству республикой пришли местные кадры, это сильно продвинуло наш регион. Республика стала развиваться бурными темпами.

Два года я был председателем президиума Верхсовета, и, воспользовавшись тем, что в стране происходили перемены, мы подготовили революционный проект закона о выборах на альтернативной основе. Это были первые в стране демократические выборы. За каждый депутатский мандат боролось по пять, а то и по десять человек. Например, моими конкурентами на выборах были девять человек.

Я считаю этот период самым интересным в 80-летней истории нашего парламента. Верховный Совет тогда обновился на 80 с лишним процентов. Пришли новые депутаты с новым мышлением и повернули развитие страны и республики.