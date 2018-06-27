Отводит первую беду

Врач перинатального центра Глеб Шарапов получил высокую оценку своей деятельности, заняв второе место на Всероссийском конкурсе врачей 2017 года.

Глеб Шарапов – заведующий отделением анестезиологии и реанимации, врач анестезиолог-реаниматолог Коми республиканского перинатального центра, врач высшей категории. В центре он работает 22 года, из них 15 лет в должности заведующего отделением. К работе приступил сразу после окончания интернатуры на базе Коми республиканской больницы.

Как рассказала корреспонденту «Республики» главный врач перинатального центра Ольга Лебедева, Глеб Шарапов по природе очень скромный человек. При этом незаменимый доктор, который участвует в самых сложных ситуациях, возникающих при осложнениях беременности, родов и послеродового периода.

– Многим кажется, что работать в службе родовспоможения легко, так как пациенты центра – относительно здоровые люди. Тем не менее желающих работать в роддоме не так уж и много. Здесь чрезвычайно высока ответственность за мать и ребенка, поэтому у нас трудятся такие высококвалифицированные и ответственные специалисты, как Шарапов. Огромная, в том числе и его, заслуга в низких цифрах младенческой и материнской смертности в республике – индикаторных показателях уровня медицинской помощи населению. В этом отношении мы по-прежнему занимаем ведущие позиции. Эти вопросы стоят на особом контроле правительства России – в прошлом году мы не потеряли ни одну маму, это могут отметить далеко не все регионы России, – рассказала главврач.

По ее словам, роль анестези-олога-реаниматолога Глеба Шарапова и его отделения в этом плане очень высока, ведь особенность экстренной службы и состоит в том, чтобы адекватно оказать помощь в критических ситуациях, которые могут возникнуть вдруг, на фоне полного здоровья матери. Нередко бывают и очень тяжелые ситуации, когда срочно нужно оказывать помощь, не заглядывая в книжку, не ожидая подсказок, а имея в голове весь алгоритм действий. Чрезвычайно важно работать с командой, которую нужно быстро организовать, сплотить, чтобы все сработали правильно, точно, ведь ситуация, что бывает нередко, ухудшается даже не по часам, а по минутам, когда идет, например, неожиданная большая кровопотеря. Команда Шарапова в этих случаях собирается практически молниеносно, не отстает от них и средний медицинский персонал.

– Добавлю, что это очень сложно, сочетать должности анестезиолога и реаниматолога, сегодня, как правило, в больничных отделениях эти специалисты работают раздельно. Доктор Шарапов в совершенстве владеет вопросами сердечно-легочной реанимации, интенсивной терапии критических состояний в акушерстве и практическими навыками инфузионно-трансфузионной терапии. Мы рады за своего коллегу – прекрасного, безотказного человека, который к тому же нередко отстаивает честь нашего центра в различных спортивных соревнованиях, будь то футбол или лыжные гонки, – отметила Ольга Лебедева.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото предоставлено Министерством здравоохранения РК