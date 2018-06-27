Фанаты стали спокойнее

В этом году сыктывкарские футбольные болельщики не устраивают стихийных ночных гуляний по поводу побед российской сборной. Об этом сообщил начальник управления МВД России по Сыктывкару Александр Спиридонов 26 июня на прямой линии, посвященной криминогенной обстановке в столице республики.

По словам главного городского полицейского, после первого матча со сборной России по кольцу вокруг стелы проехались всего два автомобиля. В остальные дни даже после побед россиян группы болельщиков спокойно возвращались из фан-зоны и кафе. По мнению Александра Спиридонова, причина в том, что введение запрета на распитие спиртных напитков в общественных местах дает положительный результат. Нынешние тусовки сыктывкарских болельщиков проходят без алкоголя. За соблюдением этого строго следят наряды полиции.

Многие сотрудники полиции во время чемпионата выполняют свой долг, отказавшись от летних отпусков. К охране общественного порядка подключились ЧОП, а также представители регионального минспорта и спортсмены. Часть полицейских из Коми сегодня несет службу в Нижнем Новгороде, часть – в Калининграде.

– На игру российской сборной с Уругваем пришла тысяча болельщиков. Я, наверное, единственный в тот день праздновал. Не победу Уругвая, конечно же. А тот факт, что все прошло спокойно, – признался Александр Спиридонов.

Галина ГАЕВА

Фото bloknot-taganrog.ru