Воздушная vs мобильная безопасность: аэронавигация Урала включила режим шифрования

Почти 700 тысяч квадратных километров воздушного пространства Урала и часть Поволжья находятся под контролем филиала «Аэронавигации Урала», входящего во ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». Сотрудники ведомства – авиадиспетчеры и инженеры – контролируют безопасность и занимаются организацией воздушного движения в 8 крупных аэропортах региона: «Кольцово» (Екатеринбург), «Баландино» (Челябинск), «Большое Савино» (Пермь), Магнитогорск, Ижевск, «Победилово» (Киров), Курган, Сыктывкар.

Инженеры «МегаФона» организовали для диспетчеров виртуальный частный порт, построенный с помощью волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

«Задача Предприятия – обеспечить безопасность и регулярность воздушного движения. Для этого полеты планируются по специально разработанным маршрутам, схемам. Мы непрерывно взаимодействуем с авиакомпаниями, с координационно-диспетчерскими центрами аэропортов, с аэродромными службами. Для этой работы критически важен оперативный, стабильный и безопасный обмен информацией между пунктами управления, чтобы в онлайн-режиме взаимодействовать, обмениваться данными об изменениях в планировании и аэронавигационной обстановке», — рассказал заместитель директора по международному сотрудничеству и протоколу – пресс-секретарь ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Николай Ивашов.



«В рамках сотрудничества с филиалом «Аэронавигация Урала» нам удалось объединить в единую сеть территориально-распределенные площадки в 7 регионах. Важно, что вся информация, передаваемая сотрудникам по таким каналам, шифруется и защищается от внешних подключений. Технология VPN гарантирует конфиденциальный обмен служебными данными в режиме online», — отметил Евгений Иванов, директор по развитию бизнеса в государственном сегменте «МегаФона» на Урале.