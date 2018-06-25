Сергей Усачёв: «Мы стремимся помочь тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации»

29 июня пройдет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. О том, кто и какую помощь сможет получить в этот день, «Республике» рассказал председатель Коми отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Сергей Усачёв.

– Почему именно ассоциация юристов организует День бесплатной юридической помощи?

– Оказание бесплатной юридической помощи – одно из основных направлений деятельности нашей организации наряду с повышением правовой грамотности граждан. Эту работу мы проводим, естественно, не один день в году. В региональном отделении Ассоциации юристов России действует центр оказания бесплатной юридической помощи, где по вторникам прием ведут высококвалифицированные юристы. У них уже сформировался даже свой круг постоянных посетителей: решив одну проблему, люди обращаются к уже знакомому и хорошо зарекомендовавшему себя юристу с новыми спорными вопросами. Иногда в день на прием приходят до двадцати человек.

Также в плане правового просвещения жителей Коми мы активно сотрудничаем с общественными организациями, в том числе с Общественной палатой республики, в прошлом году оказывали консультации гражданам в рамках проекта «Третий возраст», работу планируем продолжить и в этом году.

Сразу подчеркну, что не только сотрудники нашей ассоциации оказывают бесплатную юридическую помощь. Она вообще делится на государственную и негосударственную. Негосударственную бесплатную юридическую помощь оказываем, в частности, мы. А государственную – все государственные органы, министерства и ведомства в пределах своей компетенции. Например, в министерстве образования можно получить консультацию, касающуюся вопросов в сфере образования, в инспекции по труду – трудовых споров, в пенсионном фонде ответят на вопросы, связанные с начислением пенсии. Поэтому в День бесплатной юридической помощи мы привлекаем и наших партнеров из госструктур.

– Кто может рассчитывать на бесплатную юридическую помощь от членов ассоциации юристов?

– В первую очередь мы стремимся помочь тем людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации и не могут заплатить за юридическую консультацию. К нам обращаются пенсионеры, инвалиды, дети-сироты, люди, которые, например, пострадали от стихийных бедствий. Скажем, потеряли имущество во время пожара.

– С какими вопросами обращаются граждане?

– Все вопросы связаны с восстановлением нарушенного права в той или иной сфере: кто-то жалуется на отказ в предоставлении определенных льгот, кто-то считает, что работодатель обманул его с зарплатой, дети-сироты часто обращаются из-за отказа в предоставлении им жилого помещения, возникают вопросы по семейному и наследственному праву. Есть жалобы на действия сотрудников сферы ЖКХ, здравоохранения.

– На прием в День бесплатной юридической помощи на консультацию к членам ассоциации юристов надо предварительно записываться. С какой целью производится запись?

– Для удобства самих граждан. Уверен, что желающих получить консультацию будет много. Представьте: придут человек двадцать на одну из наших площадок в девять утра. В котором часу последний в очереди дождется приема? И дождется ли? Поэтому и нужно предварительно записаться, коротко описать проблему, чтобы юристы знали хотя бы примерный круг вопросов. Администратор назначит время приема, и гражданину не придется томиться в очереди.

– Какую юридическую помощь может получить человек?

– Тут все зависит от того, с какой проблемой обратился гражданин. Кому-то достаточно небольшой подсказки – например, в какую структуру обратиться, на чье имя писать заявление. Если понятно, что человек сам не справится с составлением искового заявления или иного документа, мы поможем. В ряде случаев главное – понять, в чем суть проблемы, как правильно ее решить, и подсказать гражданину алгоритм юридически верных действий. Поэтому приглашаю тех, кто самостоятельно не может найти выход из сложной ситуации, 29 июня получить бесплатную юридическую консультацию.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Прием граждан будет осуществляться в Сыктывкаре по следующим адресам:

– ул. Интернациональная, 108 (офис Ассоциации юристов России), с 9 до 17 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов. На прием можно предварительно записаться по телефону 8-912-862-98-02;

– ул. Интернациональная, 108, с 9 до 13 часов (нотариус Шаповалова С.И.);

– ул. Кирова, 36, каб. 420, с 9 до 12 часов (республиканское отделение Пенсионного фонда России);

– ул. Интернациональная, 174, каб. 8/10, с 10 до 13 часов (Министерство труда, занятости и социальной защиты РК);

– ул. Интернациональная, 157, с 9 до 13 часов, горячая линия по телефону 8 (8212) 20-61-55 (ГКУ РК «Центр государственной юридической помощи и правового обеспечения»);

– Покровский бульвар, 10, с 9 до 10.30 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»);

– ул. Интернациональная, 106, с 11 до 13 часов (региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия», прием ведет Струтинская Е.Г.);

– ул. Коммунистическая, 11, каб. 202, с 10 до 12 часов (юридическая клиника ГОУВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления»);

– ул. Коммунистическая, 25, каб. 77, с 10 до 12 и с 13 до 16 часов (юридическая клиника ФГБОУВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»), телефон для записи 8-963-489-48-88;

– ул. Бабушкина, 22, каб. 330, с 10 до 11 часов, горячая линия по телефону 8 (8212) 29-41-17 (управление архитектуры городского строительства и землепользования администрации Сыктывкара);

– Государственная инспекция труда в республике, горячая линия по телефону 8 (8212) 31-59-06.