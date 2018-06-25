Парад воздухоплавателей: в небе над Ыбом прошел второй фестиваль «Живой воздух»

В минувшие выходные, 23 и 24 июня, в Финно-угорском этнопарке в сыктывдинском селе Ыб состоялся второй межрегиональный фестиваль воздухоплавания «Живой воздух». Полетами зрителей радовали десять экипажей аэростатов из разных регионов. Праздник посетило около восьми тысяч человек. Событие увенчалось выступлением легенды русского рока – группы «Чичерина».

Фестиваль разделили на две части: «небо» и «земля». В первой была главная изюминка мероприятия – полеты величественных аэростатов. Во второй организаторы предусмотрели развлекательную программу для зрителей, в том числе работал контактный зоопарк, шли спортивные соревнования, выступали барды и рэперы. Оптимальное время для полетов воздушных шаров – это раннее утро и поздний вечер. Поэтому основное «земное» происходило днем.

Приехавшие в Ыб любители отдыха на природе наслаждались наконец пришедшим в Коми летом. Греясь под лучами солнца в шезлонгах, приготовленных организаторами на открытых пространствах этнопарка, люди общались, фотографировались и ели вкусности. Посетители пробовали не только всевозможные национальные яства, но и окунались в «движ» фестиваля. Желающие могли испытать на себе различные виды гимнастики, посостязаться друг с другом в таких необычных видах спорта, как бампербол (игроки облачаются в специальные надувные сферы и пытаются забить мяч в ворота). Одними из самых интересных «наземных» развлечений стали состязания радиоуправляемых машин, которые эффектно взмывали в воздух на трамплинах, и показательные выступления квадрокоптеров МЧС.

Во второй день фестиваль посетил глава Коми Сергей Гапликов. Руководитель региона прошел по этнопарку в сопровождении архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима и министра культуры Коми Сергея Емельянова. Будучи в хорошем настроении, они весело общались, делились впечатлениями. Архиепископ лишь иногда отвлекался, чтобы благословить подходивших детей. Увидев высокопоставленных гостей, для совместного фото и благословения ребят посылали к ним родители. По дороге Сергей Гапликов посочувствовал человеку в ростовом костюме волка из мультфильма «Ну, погоди!»:

– Вот кому в такую жару не до смеха.

Дойдя до места, откуда открывается прекрасный вид на одну из главных достопримечательностей Ыба – Серафимовский женский монастырь, владыка отметил, что с недавних пор панорама стала еще лучше.

– Деревья разредили, – улыбнулся архиепископ.

Позже гости приобщились и к основному «блюду» фестиваля. Получив необходимые инструкции пилота экипажа аэростата, они отправились в маленькое путешествие на воздушном шаре с символикой сочинской Олимпиады. Перед полетом смельчаки дружно вошли в сферу шара, когда он лежал на боку, чтобы сделать совместное селфи изнутри его оболочки, которая через считанные минуты уже уносила их ввысь. Чтобы не перегрузить воздушное «судно», в небо отправили две партии випов. В первой улетел владыка с главой региона, а во второй Сергей Емельянов. Шары отлетали на соседние поля на расстояние от 15 до 40 километров. Обратно пассажиры возвращались на автотранспорте. Во время полета архиепископ Питирим провел обряд освящения Республики Коми.

Как рассказал «Республике» помощник пилота Николай Фокин из тюменской команды, представлявшей местное отделение ДОСААФ России, помимо стандартных полетов со зрителями экипажи также выполняли и спортивные задания. По задумке организаторов воздухоплаватели бросали мешочки с песком в крест из белой ткани с определенной высоты на точность:

– Обычно крест расположен по направлению движения ветра. Сами пилоты выбирают точку старта, чтобы «проплыть» над ним. Такого рода заданий может быть очень много, причем совершенно различных. Но здесь фестиваль все-таки не столь сильно ориентирован на спортивную составляющую, поэтому задание только одно. Пока выполняется задание, за аэростатом двигается машина сопровождения. Иногда я лечу вместе с пилотом, но чаще всего моя задача – это наземная поддержка. Мы знаем, где взлетим, но точно не знаем, где сядем. Знаем только направление. Поэтому машина сопровождения двигается параллельно. Бывают и экстремальные посадки, если ветер усиливается. Были случаи, что и в лесу садились. Здесь профессионализм пилота играет большую роль.

Николай Фокин отметил, что для полетов в Ыбе установилась идеальная погода, поэтому от желающих увидеть красоту Коми с большой высоты не было отбоя:

– Ветер и солнышко. Идеальные условия для полетов. Крайне редко бывает так, чтобы была такая скорость ветра без осадков. После окончания полета гостей по традиции «коронуем», посвящаем в орден воздухоплавателей, у каждой команды своя в этом изюминка, нет одинаковых обрядов посвящения.

Говоря о технической составляющей полетов, собеседник издания сказал, что тут работает простая физика. Когда оболочка шара лежит на боку, включается вентилятор и в нее нагоняется воздух. После того как она наполовину заполнится, включаются горелки, воздух подогревается. Горячий воздух начинает двигаться вверх, и соответственно оболочка поднимается.

– Управлять можем только вверх и вниз, – добавил помощник пилота. – Аэростат двигается только по направлению ветра, и если ветер поменяется, то и он меняет движение. На разных высотах бывает разное направление ветра.

Отправлявшиеся в полет Наталья Лыжина и Игорь Казаков рассказали, что познакомились буквально неделю назад на фестивале кузнечного мастерства в Корткеросе. Теперь вот решили посетить Ыб, чтобы провести время с пользой, испытать новые ощущения. Улетая, знакомые махали руками стоявшим внизу и светились от счастья.

В программе спортивных полетов победу одержал экипаж из Жуковского, второе и третье места заняли представители Екатеринбурга и Кунгура соответственно.

Затем публику порадовала выступлением группа «Чичерина». Слушатели тепло приветствовали солистку коллектива Юлию Чичерину и с удовольствием подпевали старым хитам девяностых, на которых многие из них выросли. Прозвучали известные всем композиции «Блюдца», «Мой рок-н-ролл», «Ту-лу-ла». Исполнила она и новую композицию «На войне» со словами про «металл сопротивления», в ней прослеживаются явные политические мотивы. Свою позицию относительно украинских событий Юлия Чичерина не скрывает и на концерте в этнопарке даже была в футболке с изображением командира ополчения ДНР Арсена Павлова, более известного как Моторола. Напомним, что Арсен Павлов родился в Ухте, он погиб в 2016 году в результате теракта.

Завершился фестиваль световым шоу аэростатов, выстроившихся в ряд. Шары, наполняясь горячим воздухом, подсвечивали аэростаты изнутри столбами пламени из газовых горелок.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и rkomi.ru