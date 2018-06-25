На благо школы

Автор: Редактор 25.06.2018

Будучи в Визинге, глава Коми заглянул в школьный парк, где подростки благоустраивали территорию. Парни укладывали плиты на дорожки, а девушки сажали цветы. Школьники предложили главе Коми и сопровождавшим его чиновникам тоже немного поучаствовать в облагораживании территории и высадить вдоль парка несколько елей. Глава охотно согласился.

Попутно Сергей Гапликов поговорил с подростками о чемпионате мира по футболу, обсудил несколько прошедших матчей и выяснил, что визингская молодежь состязания мундиаля смотрит охотно, здесь есть своя фан-зона, на которой собираются и школьники. Правда, если матч не заканчивается до 22.00, тем, кому еще не исполнилось 18 лет, приходится идти домой.

Всего в Сысольском районе этим летом будет трудоустроено 170 подростков, места работы – администрации сельских поселений и частные предприятия. Кстати, в течение последних лет Коми занимает пятое место в рейтинге субъектов Российской Федерации по обеспечению несовершеннолетних трудовой занятостью. Ежегодно начиная с 2012 года не менее девяти тысяч несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет трудоустраиваются на период каникул по направлению органов службы занятости.

Фото rkomi.ru

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