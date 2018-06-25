Поздравление Сергея Гапликова с Днем молодежи

Дорогие друзья! Юноши и девушки Республики Коми! Поздравляю вас с прекрасным праздником – Днем молодежи!

Молодость – прекрасный период в жизни любого человека. Это время, когда легко мечтать и кажется, что нет ничего невозможного. Время, когда заводишь настоящих друзей и делаешь свои первые шаги в самостоятельную взрослую жизнь. Это время для смелых поступков и амбициозных целей. Не бойтесь идти вперед и добиваться своего.

Сегодня Россия – это страна возможностей, и перед вами открыты все пути. В нашей республике инициативная, целеустремленная и активная молодежь. Мы гордимся молодыми специалистами, талантливыми спортсменами, учеными, студентами и выпускниками вузов и ссузов, волонтерами и студотрядовцами. Вы – наша смена и будущее нашей республики и России. Мы рассчитываем на вас и готовы помочь в реализации ваших планов и надежд, смелых проектов во благо родного региона и страны. Прорывное развитие России невозможно без вашего участия. Ваши успехи, ваши победы – это успехи республики и страны.

Я желаю вам успехов в учебе, работе, карьерного роста, обрести и сохранить настоящих друзей, единомышленников, счастья в любви и как можно дольше оставайтесь молодыми и дерзкими!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми