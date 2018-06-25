«Активное долголетие»: верхом на коне в 83 года

Сысольцы поделились с главой Коми опытом организации пожилых людей

Досуг пожилых людей, их социальная защищенность, деятельность сельских активистов стали темами общения главы Коми с жителями Сысольского района во время рабочей поездки Сергея Гапликова в муниципалитет. В Визинге руководитель региона встретился с участниками клуба «Активное долголетие», а в деревне Горьковская – с членами ТОСа «Сельчаночка».

Клуб «Активное долголетие» в районе появился 1 февраля этого года на базе местного подразделения центра по предоставлению госуслуг в сфере социальной защиты, и силами его участников уже организовано более двухсот мероприятий – творческих, спортивных и других. Цель создания клуба – повышение качества жизни пожилых людей – улучшение их самочувствия, укрепление здоровья, раскрытие талантов, развитие общения, решение этих задач озвучено в том числе в «апрельских поручениях» руководителя региона. Направления работы клуба самые разные, например, у дам в большом почете «Салон красоты на диване», где профессиональные косметологи, визажисты, парикмахеры и другие специалисты по красоте обучают их правильно следить за собой, самостоятельно делать красивые прически, макияж, самомассаж. С 6 июня работает оздоровительный проект «Крепкая основа» – для пожилых людей организуют различные физкультурные мероприятия, выезды на спортивные объекты. Недавно, например, съездили в Сыктывдинский район, побывали в конноспортивной школе, катались на лошадях. Попробовать себя в роли наездницы не побоялась даже 83-летняя бабушка.

Впрочем, и до создания «Активного долголетия» сысольские пенсионеры без дела не сидели. Как рассказала на встрече с Сергеем Гапликовым председатель районного совета ветеранов Манефа Лушкова, в муниципалитете уже не первый год работает 30 любительских клубов по интересам, охватывающих около полутысячи человек.

– Я думаю, вы понимаете, насколько важно людям, закончившим свою трудовую деятельность, оставшимся без дела, реализовать себя. В райцентре, например, клуб «Здоровье» работает при Доме культуры уже много лет. Есть клуб по правовому просвещению, потому что бывает, что человек ночами не спит, беспокоится, потому что не понимает сути какого-то закона, а мы приглашаем специалистов, которые все разъясняют. Есть интеллектуальный клуб. И, конечно, очень активно идет культурно-массовая работа, проводим мероприятия буквально к каждому празднику – 8 Марта, Новому году, 9 Мая, Дню пожилых людей… Однажды один праздник хотели пропустить, так все телефоны оборвали: «Как это не будет? Проводите!» У нас целых 22 хоровых коллектива, которые постоянно выступают в домах культуры, а коллектив из деревни Горьковская вообще гремит на всю республику. Мы уже начали конкурсы проводить среди ветеранских организаций, сейчас их председатели говорят, что хотели бы уже фестиваль районный, – рассказала Манефа Лушкова. – Скандинавская ходьба у нас сильно развилась, мы в этом были одними из первых в республике, нас даже два раза по телевизору показывали. Кроме этого, проводятся спортивные соревнования, в том числе по шашкам, шахматам, стрельбе.

– И кто у вас самый меткий? – заинтересовался Сергей Гапликов.

Со смехом ему указали на одну из женщин.

– Бойтесь меня! – гордо заявила та.

– А вы из какого оружия стреляете? – уточнил руководитель региона.

– Из автоматического – из рогатки, – отшутилась меткая пенсионерка.

Что касается социальной поддержки защиты пенсионеров, то Манефа Лушкова заверила, что никаких претензий к соответствующим организациям и учреждениям, работающим в районе, у местных жителей нет, полное взаимопонимание и крепкие партнерские отношения. При этом сами активные пенсионеры всегда готовы поддержать своих земляков, которые по состоянию здоровья уже редко покидают свой дом.

– Работаем с такими людьми индивидуально, совет ветеранов навещает их, поздравляет с праздниками, днями рождения, семейных – с днями бракосочетания. Даже небольшие концерты на дому устраиваем иногда, – сообщила председатель райсовета ветеранов. – Люди очень приветствуют такое общение, всегда теплый настрой, и все мы – как одна семья, думаю, это очень важно и полезно для людей пожилого возраста.

Кроме традиционных мероприятий, которые повторяются из года в год, сысольские активные пенсионеры всегда стараются придумать что-то новенькое. Например, в прошлом году урожай был плохой, так что выставку даров природы устраивать было не с руки. Поэтому организовали выставку-дегустацию национальных блюд, которая прошла с таким аншлагом, что все приготовленные яства съели буквально за 15 минут. В этом году в сентябре есть идея провести ярмарку саженцев кустарников и плодовых деревьев. У всех ветеранских организаций района есть спонсоры, которые помогают чем могут, не деньгами, так продуктами.

Сергей Гапликов в общении с участниками «Активного долголетия» поведал, что в детстве подолгу жил у бабушки с дедушкой из-за разъездной работы родителей, поэтому к людям пожилого возраста, старой закалки и воспитания, у него особое, сердечное отношение. В завершение встречи участницы клуба «Активное долголетие» показали главе Коми фотоальбомы со снимками со своих мероприятий и подарили ему узорные черно-белые рукавицы.

По результатам общения Сергей Гапликов дал поручение министерству труда, занятости и социальной защиты республики изучить лучшие практики клуба, свести их в единый материал, которым потом могли бы пользоваться организаторы и координаторы подобных формирований в других районах.

Из Визинги глава Коми отправился в деревню Горьковская, ту самую, славящуюся самодеятельным коллективом. Кроме этого, Горьковская недавно прославилась и по другому случаю: местный ТОС «Сельчаночка» победил в конкурсе Фонда президентских грантов.

«Сельчаночка» организована в 2013 году. За это время ТОС успел сделать немало хорошего для родной деревни, в частности была построена детская игровая площадка. А в скором времени здесь благодаря выигранному президентскому гранту на реализацию проекта «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!» появятся спортивные тренажеры и площадка для занятий с навесом. Стоимость проекта – 401,1 тысяча рублей, из них 360,1 тысяча – грант, остальное собственные средства сельчан.

Как рассказала председатель ТОСа Елена Дашевская, в следующем году жители Горьковской хотят обновить обелиск участникам Великой Отечественной войны. Кроме того, здесь мечтают и о новом здании клуба, который является центром весьма активной общественной жизни. Старый клуб, переделанный из магазина, уже буквально ходуном ходит во время дискотек, кроме того, зимой приходится включать дополнительное отопление, да и сцены приличной нет. Но построить новый клуб силами ТОСа вряд ли получится, поэтому местные жители попросили Сергея Гапликова посодействовать им в решении этого вопроса в будущем.

Руководитель региона, в свою очередь, отметил, что помогать тем, кто сам так активно работает, очень приятно, и он подумает, что можно сделать. Кроме того, Сергей Гапликов вручил Елене Дашевской благодарственное письмо от себя, отметив, что грант, выигранный ТОСом, хороший пример того, как собственными усилиями даже в маленькой деревне можно добиться значительных результатов, которые оценят и на федеральном уровне.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru