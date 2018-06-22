В Визинге ликвидируют двухсменку

В административном центре Сысольского района строится новая школа, за две недели работы здесь полностью очистили территорию от старых сооружений, забили порядка полутора сотен свай из тысячи. На площадке, где к концу 2020 года должно стоять готовое здание, побывал глава региона Сергей Гапликов во время своей рабочей поездки в Сысольский район.

Строят школу кировчане – компания «СМТ-1», в Коми они раньше не работали, но в разговоре с Сергеем Гапликовым заявили, что надеются, что позже возведут еще не один объект в республике.

– Если все выполните в срок и в надлежащем качестве, считайте, что мы еще будем вашими неоднократными заказчиками, – пообещал глава Коми.

В этом году объект, вероятно, уже будет подведен под крышу, а следующий посвятят отделочным работам. В целом же работы, которые начались две недели назад, по графику должны продолжаться 27 месяцев. Чтобы сэкономить время, параллельно со строительством здания школы будет строиться котельная для ее отопления (в качестве топлива планируется использовать пеллеты местного изготовления) и пришкольный стадион.

– Абсолютно правильное решение с учетом того, что строительный период у нас ограниченней, чем в Кировской области, и грунты еще должны выстояться, – оценил дальновидность подрядчика Сергей Гапликов. – А с финансированием у вас не будет проблем точно, лишь бы у вас вовремя выполнялись объемы работ.

Глава региона тут же дал поручение министерству образования, науки и молодежной политики Коми в короткие сроки организовать систему видеонаблюдения за ходом работ. Круглосуточная возможность получать изображение со стройплощадки онлайн на сайте министерства – требование федерального уровня.

Строительство четырехэтажной школы на 501 место ведется во исполнение президентских поручений по ликвидации двухсменного режима обучения. Такую же задачу поставил Сергей Гапликов в своих «апрельских поручениях».

Сейчас школьники Визинги (в целом их 950 человек) учатся в трех разных зданиях, одно из которых деревянное и ветхое, 1961 года постройки. 310 школьников вынуждены заниматься во вторую смену.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru