В Сыктывкаре установят памятник военным медикам

Увековечить память медицинских работников – участников Великой Отечественной войны решили профессиональные медицинские общественные организации региона. Это Коми республиканская ассоциация врачей и региональная Ассоциация медицинских работников со средним специальным и высшим сестринским образованием, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
Памятник-монумент из сибирского гранита, на который сегодня идет сбор средств, будет представлять собирательный образ медицинской сестры, выносящей раненого солдата с поля боя. Уже собрано более миллиона рублей, к сбору средств присоединились коллективы всех медицинских организаций региона.
Памятник будет возведен возле Сыктывкарского медицинского колледжа имени Ивана Морозова.
Счет для перечисления средств на оказание содействия в сооружении памятника подвигу военных медиков открыт Коми республиканской ассоциацией врачей. Перечислить средства может любой житель Коми.
Марина ЩЕРБИНИНА
Реквизиты для перечисления. Юридический адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 41
ИНН 1101470597
КПП 110101001
ОГРН 1031100000689
Номер счета 40703810928000000235
Банк получателя: Коми отделение №8617 ПАО Сбербанк
БИК 048702640
К/счет 30101810400000000640
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