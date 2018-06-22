В Сыктывкаре установят памятник военным медикам

Увековечить память медицинских работников – участников Великой Отечественной войны решили профессиональные медицинские общественные организации региона. Это Коми республиканская ассоциация врачей и региональная Ассоциация медицинских работников со средним специальным и высшим сестринским образованием, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Памятник-монумент из сибирского гранита, на который сегодня идет сбор средств, будет представлять собирательный образ медицинской сестры, выносящей раненого солдата с поля боя. Уже собрано более миллиона рублей, к сбору средств присоединились коллективы всех медицинских организаций региона.

Памятник будет возведен возле Сыктывкарского медицинского колледжа имени Ивана Морозова.

Счет для перечисления средств на оказание содействия в сооружении памятника подвигу военных медиков открыт Коми республиканской ассоциацией врачей. Перечислить средства может любой житель Коми.

Марина ЩЕРБИНИНА

Реквизиты для перечисления. Юридический адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 41

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