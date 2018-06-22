Огневая скорость

За 15 секунд взобраться на четвертый этаж дома, переставляя лестницу с подоконника на подоконник, преодолеть двухметровый забор и тут же пробежать по узкому и скользкому бревну, да еще со свернутыми пожарными рукавами в руках. Эти и другие почти невероятные умения демонстрировали участники соревнований по пожарно-прикладному спорту, которые проходили в Сыктывкаре 20-21 июня.

В столицу республики приехало более 200 представителей из разных регионов России, а также Кыргызстана. Соревновались команды 24 дочерних обществ и организаций «Газпрома», кроме того, вне общего зачета выступили члены сборной команды регионального управления МЧС России.

Такие состязания газовики проводят уже в седьмой раз, Республика Коми принимала их впервые. Цель мероприятия – развитие и популяризация пожарно-прикладного спорта, привлечение внимания молодежи к работе пожарных, аварийно-спасательных служб. Кроме того, это полезно спортсменам, претендующим на участие во всероссийских и международных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, – можно реально оценить свои силы и силы соперников.

На открытие соревнований прибыли глава Коми Сергей Гапликов, председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева, мэр Сыктывкара Валерий Козлов, врио начальника ГУ МЧС России по Коми Олег Нецкий, министр физкультуры и спорта Николай Бережной, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» и депутат Госсовета Коми Александр Гайворонский, начальник управления ПАО «Газпром» Игорь Шаповалов.

– Пожарно-прикладной спорт – это спорт выносливых, умных людей, которые, не щадя самих себя, идя на риск, спасают других. Вы те, кто стоит на защите наших предприятий от техногенных катастроф, спасаете людей. Пусть ваши умения остаются только на спортивных площадках, а в жизни будет как можно меньше проблем и тех самых катастроф. Желаю всем участникам упорной борьбы, спортивной удачи. Пусть победит сильнейший, – приветствовал участников соревнований глава Коми.

Первый этап, пожалуй, был самым экстремальным, нужно было забраться на четвертый этаж башни, специально возведенной для этого на поле республиканского стадиона. Все, что у участников было для этого, – восьмикилограммовая штурмовая лестница, которой хватало лишь на один пролет. Лестницу участники при помощи специальной гребенки цепляли за оконный проем, молниеносно добирались до него, пересаживались на подоконник, поднимали лестницу выше и снова лезли по ней до верхней площадки. Поскольку это упражнение имитирует реальную работу пожарных, естественно, никаких страховочных тросов у спортсменов не было. Чтобы свести к минимуму травмы от возможных падений, перед башней соорудили подушку безопасности, на которую пошло 200 автомобильных покрышек, два грузовика песка и опилок.

Скорость выполнения участниками этого упражнения, которое обычному человеку сделать вряд ли под силу, довольно сильно различалась. Лучший результат показал Владимир Сидоренко из Москвы, до контрольной верхней площадки он добрался за 12,98 секунды. Не дотянув при этом буквально доли секунды до рекорда, установленного им же на других соревнованиях. При этом едва ли не половина участников потратила на то, чтобы добраться до вершины, полминуты, а некоторые – больше минуты. Иногда явный лидер в очередном забеге (стартовали по четыре человека одновременно) в последнем пролете поскальзывался на лестнице и, пока восстанавливал равновесие, становился явным аутсайдером. Впрочем, у всех было право на вторую попытку.

Член сборной команды МЧС по Коми Дмитрий Колобов признался, что во время прохождения этого этапа он не ощущает страха, не боится, что может сорваться, упасть, адреналин кипит так, что не до опасений. А вот, когда этап уже пройден, стоит глянуть вниз из окна башни, как становится страшновато.

Дмитрий Колобов, выступавший вне общего зачета, прошел башню с вполне достойным результатом – 15,7 секунды, это притом, что во взрослой категории пожарно-прикладного спорта он выступает всего второй год, соответственно, стаж штурмования четырехэтажного сооружения у него небольшой. Хотя сам срок занятий ППС в целом – порядка восьми лет, в составе детских сборных он выезжал на всероссийские соревнования. Во взрослом спортивном статусе пока попадал только на северо-западный этап.

– Нынешние состязания для нас очень полезны, потому что через две недели поедем в Вологду соревноваться с другими командами Северо-Запада, – пояснил Дмитрий Колобов.

Во второй половине дня 20 июня спортсменам предстояло преодолевать 100-метровую полосу с препятствиями, первым из них был тот самый двухметровый забор, через который, впрочем, участники перемахивали с завидной легкостью, чуть ли не с места. Сложнее было пробежать с двумя пожарными рукавами по узкому бревну, которое к тому же стало очень скользким – в Сыктывкаре пошел проливной дождь. Далее нужно было развернуть пожарные рукава, соединить их между собой и разветвлением, то есть как бы подготовить их к подаче воды. На второй день предстояло продемонстрировать свои умения в боевом развертывании от мотопомпы.

В результате победителем соревнований стала югорская команда, на втором месте – хозяева соревнований, «Газпром трансгаз Ухта», на третьем – газотранспортники из Уренгоя. От руководства Коми призеров поздравила заместитель председателя правительства региона Лариса Максимова.

Анна ПОТЕХИНА

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Ухта»