Народные промыслы нуждаются в продвижении

Художественно-экспертный совет при правительстве Коми одобрил 12 образцов в качестве изделий народных художественных промыслов.

Эксперты большинством голосов одобрили изделия, созданные ООО «Народные художественные промыслы Коми «Зарнипас»: «Костюм женский прилузских коми», «Костюм мужской коми», «Кукла в костюме усть-цилемском», «Кукла в костюме ижемских коми», «Кукла в костюме мужском», «Кукла в костюме вычегодском», «Набор изделий по мотивам верхне-вычегодской росписи» (поднос, сахарница, солоница, ступка для специй), куклы «Северянка» (в количестве пяти единиц), сообщает пресс-служба минкультуры Коми.

– Тема сохранения и развития народных промыслов и ремесел обладает особым статусом в повестке дня культурной политики государства. В Год культуры в Коми особое внимание к ней и со стороны региональной власти, – подчеркнула зампред правительства республики – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова, открывая заседание совета. – Меняется подход к возрождению и сохранению народных художественных промыслов и ремесел на федеральном уровне. В новые тенденции встраивается и республика.

Вице-премьер также напомнила, что в конце прошлого года утвержден план мероприятий (дорожная карта) по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел. Этот план предполагает принятие важных документов – таких как Стратегия развития народных художественных промыслов на 2018-2019 годы и на период до 2030 года на территории республики. Региональное министерство культуры, туризма и архивного дела уже направило предложения по мерам поддержки развития мест традиционного бытования народных художественных промыслов как «территории сохранения и развития традиций и уклада бытования», а также материалы о мастерах и изделиях для включения их в энциклопедию народных художественных промыслов России.

Как доложила начальник отдела профессионального искусства и образования в сфере культуры ведомства Анна Кушманова, сегодня с социальными партнерами прорабатывается вопрос по созданию производственных предприятий народных промыслов и ремесел в муниципалитетах республики. Для популяризации народных промыслов проводятся мастер-классы, культурно-зрелищные и обучающие мероприятия, например, ежегодная республиканская выставка «Мастер года». Реализуются проекты Коми ремесленной палаты – Дом национальной и этнической моды, обучающий курс «Азбука ремесел», конкурс «Мастеровые Коми» и другие. В этом году впервые проведена республиканская детско-юношеская конференция «Традиции народных промыслов и ремесел – связь поколений», начала работу этношкола при Республиканском центре дополнительного образования.

В ходе заседания также были затронуты проблемы «теневого сектора» производства сувениров под видом изделий народного промысла, вопросы продвижения и поддержки мастеров и ремесленников.

Наталья Михальченкова рекомендовала готовить проекты для грантовой поддержки, которую сегодня предлагают Фонд президентских грантов, Росмолодежь и другие организации.

– На реализацию проекта можно получить и 500 тысяч рублей, и два миллиона. Сегодня гранты – это значимый инструмент для развития проекта и своего дела, – отметила она.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru