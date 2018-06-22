Людмила Жукова: «В решении насущных проблем кто-то должен быть толкачом»

В этом году в рамках акции «Мы наследники Великой Победы» собрали один миллион 33 тысячи рублей. Несмотря на то что акция проводится в течение года, новых денежных поступлений после 9 мая не было. Об этом накануне Дня памяти и скорби «Республике» рассказала председатель Коми республиканского совета ветеранов Людмила Жукова.

Сегодня в Коми проживает 7100 ветеранов войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских концлагерей и членов семей ушедших из жизни участников войны. Фронтовиков с каждым годом становится все меньше. По данным на начало мая, их в республике оставалось всего 269 человек. Из них в строю человек 15-20, остальные только передвигаются по квартире. Акция «Мы наследники Великой Победы» направлена на финансовую поддержку ветеранов в решении насущных проблем, в числе которых – ремонт дома, крыши, печей, приобретение бытовой техники и дорогостоящих лекарственных препаратов.

Как рассказала Людмила Жукова, письма с просьбой о помощи ветеранам были направлены в 86 предприятий и организаций. Очень активно подключилась Воркута. Однодневные заработки перечисляли чиновники, большая сумма пришла из администрации главы. Но, к сожалению, жители республики стали менее активно участвовать в этой акции.

– В былые годы марафон Победы собирал по пять-семь миллионов рублей, в прошлом году сумма уже не дотянула даже до миллиона, а в этом – чуть больше миллиона, – рассказала Людмила Жукова. – На мою просьбу принять участие в акции один руководитель сказал: «У нас бюджетная организация, и лишних денег нет». Но ведь никто и не говорит о бюджетных средствах, благотворительность – это то, что идет от сердца, готовность из личных средств помочь тем, кто в помощи нуждается. Ведь среди ветеранов много сельских жителей, одиноких людей, которым трудно самим решать свои проблемы. Процедура сбора и распределения средств очень прозрачная, мы отчитываемся за каждую поступившую копейку перед главой республики.

12 мая на заседании правления фонда поступившие средства распределили по муниципалитетам, из которых приходили заявки. Деньги не перечислялись только в Усинск, Ухту и Воркуту, потому что там много богатых предприятий, которые помогают местным ветеранам.

– Меньше всего дали Эжве и Усть-Цилемскому району, потому что у них есть дополнительные источники поддержки в лице больших предприятий, – рассказала председатель республиканского совета ветеранов. – Остальным районам направили в среднем до ста тысяч. Много проблем в Удорском и Троицко-Печорском районах. Люди в основном просили на ремонт домов, крыш, фундамента. Вся заявка Инты состояла из просьб помочь средствами на приобретение лекарств и тонометров. Кроме того, часть собранных средств выделили на ремонт памятников и поисковым отрядам – на раскопки и захоронение.

Помимо сбора средств в рамках благотворительной акции, последний год руководство республиканского совета ветеранов ввело в практику регулярные выезды в районы для встреч с населением.

– Организация досуга ветеранов не должна быть основной нашей работой, потому что петь и плясать человек может, только когда у него решены жизненно важные проблемы, – объяснила Людмила Жукова необходимость новой формы работы. – А у жителей сельской глубинки их предостаточно, и кто-то должен взять на себя роль толкача, чтобы ускорить их решение.

За последний год руководство республиканского совета ветеранов 34 раза выезжало в сельские районы. Не добрались пока только до Воркуты и Троицко-Печорска. На встречи с населением приглашаются руководители местной власти и представители ответственных министерств и ведомств. Одной из самых серьезных проблем для сельских ветеранов сегодня является медицинское и лекарственное обеспечение.

Шесть раз пришлось побывать в Корткеросском районе, чтобы на месте убедиться в решении поднятых на первой встрече вопросов. Жители Корткероса жаловались на то, что не могут дозвониться до регистратуры райбольницы, потому что там просто нет телефона. Руководство больницы оперативно отреагировало на просьбу установить телефон, и сейчас этот вопрос решен: в корткеросской поликлинике заработала «вежливая регистратура». В поселках Визябож и Додзь из-за отсутствия фельдшера три года не работал ФАП. Рейсовый автобус в Додзь не всегда заходил, и люди вынуждены были выходить на трассу. Эти проблемы тоже решены.

Подобные проблемы есть и в Княжпогостском районе. В частности, чтобы получить рецепт, жители поселка Синдор вынуждены ехать в Емву. При этом, если они не смогли попасть к врачу или не нашли нужного лекарства, им нужно второй раз ехать в райцентр. Но из Синдора в Емву автобус ходит раз в неделю – по средам. Нет в Синдоре, где проживает две тысячи населения, и своей государственной аптеки. На местном уровне вопросы эти обещали решить, но, по словам Людмилы Жуковой, ничего из обещанного пока не сделано.

– Наша основная цель сейчас – оказать помощь ветеранам в вопросах медицинского обслуживания, – отметила председатель республиканского совета ветеранов. – С руководством минздрава мы встречаемся часто. Когда приезжаем из командировок, я сразу отправляю письма министру здравоохранения с полученной в районе информацией, требующей решения на высоком уровне. 15 мая у нас состоялась встреча ветеранского актива с министром здравоохранения Дмитрием Березиным. Говорили об отсутствии ФАПов, очередях в поликлиниках, невозможности попасть на УЗИ и к узким специалистам. Состоялся конструктивный разговор. По итогам встречи были сформулированы предложения. Конечно, многие проблемы упираются в нехватку бюджетных средств, но что-то можно решить уже сейчас.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА