День, опаленный пожаром войны

22 июня во всех городах и районах Коми прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. В Сыктывкаре у мемориального комплекса «Вечная слава» состоялся митинг.

В десять часов архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим провел заупокойную литию по павшим в годы Великой Отечественной войны. Затем к участникам митинга обратился глава республики Сергей Гапликов. Он сказал, что, сколько бы лет ни прошло с того утра 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, никто из павших не будет забыт.

– Навечно в нашей памяти герои, отдавшие жизнь за будущее нашей страны, за свободу следующих поколений, за мирное небо над головой, за нашу возможность жить. Сто семьдесят тысяч наших земляков ушли на фронт, треть из них не вернулась в семьи. И в наши дни поисковые отряды продолжают возвращать в родные края останки воинов-героев. И сегодня один из наших земляков, Егор Конаков, упокоится с миром в родной земле. Подвиг тысяч и тысяч безвестных солдат является для будущих поколений примером стойкости, верности, мужества, чести и достоинства. Нам теперь нести гордое имя Победитель, передавая его из поколения в поколение. Мы сделаем все, чтобы не было даже попытки пересмотреть итоги этой страшной войны, – заверил Сергей Гапликов.

Память павших по традиции почтили минутой молчания.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева отметила, что для всех собравшихся 22 июня этого года – мирный солнечный день, родные и близкие рядом. Но 77 лет назад для наших земляков, для всей страны этот день положил начало самой страшной кровопролитной и бесчеловечной войне на Земле.

– Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, я желаю вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, внимания близких и родных. А павшим героям – светлая и вечная память, – сказала Надежда Дорофеева.

От имени ветеранов выступил Никон Хатанзейский.

– Для нас 22 июня навсегда останется днем величайшей трагедии и скорби. В страшные годы войны вся страна объединилась против фашистских захватчиков. Мы помним и тех, кто насмерть стоял в обороне, и тех, кто шел в атаку, и тех, кто ковал оружие победы в тылу, и тех, кто кормил и одевал солдат, кто теплом своего сердца обогревал наших воинов. Дорогой ценой досталась нам Победа, путь к ней был труден и тернист, но он был единственным – без Победы не было бы России. В этот день я прошу всех вас вспомнить тех, кто ушел из жизни в годы войны, и поклониться их светлой памяти. Мы, ветераны войны, надеемся, что молодое поколение будет свято чтить уроки Победы, чтобы эта страшная война никогда не была забыта, – обратился к собравшимся Никон Хатанзейский.

С ответным словом – от нового поколения – выступил юнармеец Валентин Васильев. Он заверил, что ни его поколение, ни следующие никогда не забудут, как четыре года советский народ бился против фашистских захватчиков, как советские солдаты спасли весь мир от коричневой чумы и какую страшную цену – в десятки миллионов жизней – пришлось заплатить за избавление от угрозы, нависшей над всем человечеством.

– Пока наш народ будет свято чтить своих героев, передавать память о них новому поколению, никто и ни при каких обстоятельствах не сможет переписать нашу историю, сделать нашу Россию слабее. Низкий поклон всем тем, кто завещал нам мир, любовь к Отечеству, принципы добра и человечности. Наше поколение перед вами в неоплатном долгу, дорогие герои. Крепкого здоровья и долгих лет жизни нашим ветеранам и вечная память всем павшим в этой великой войне, – сказал юноша.

После этого состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу «Вечная слава».

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

В этот же день обрел последнее пристанище один из героев войны – сыктывкарец Егор Конаков. Его останки обнаружили в августе прошлого года в Карелии поисковики карельъского отряда «Вертикаль». Митинг, посвященный церемонии захоронения бойца Красной армии, также состоялся 22 июня у мемориала «Вечная слава». Егор Конаков похоронен на городском кладбище Сыктывкара.