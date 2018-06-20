Роман Койдан: «Юридическая помощь должна быть своевременной»

Газета «Республика» открывает новую рубрику «В правовом поле», в которой будет публиковать ответы на актуальные правовые вопросы. Вести эту рубрику будет референт главы Коми Роман Койдан. В интервью изданию он подробно рассказал о проекте, призванном не только повысить юридическую грамотность жителей региона, но и помочь в решении реальных проблем.

– В прошлом вы были известной медийной персоной, одним из ведущих программы «Телезащитник», но с переходом на госслужбу не так активно сотрудничаете со средствами массовой информации. В новой должности вы отказались и от своей общественной деятельности?

– Я сразу сообщил, что и после перехода на госслужбу буду заниматься тем же самым – работой с населением в режиме двадцать четыре часа в сутки. То есть она по-прежнему максимально открыта и ориентирована на взаимодействие с гражданами, которые в любой момент дня и ночи могут позвонить, написать обращение в социальной сети. Если возник вопрос, люди не ждут, обращаются сразу, и это правильно. Чем быстрее человек обратился, чем быстрее он получил ответ на свой вопрос, тем лучше, эффективнее будет юридический способ защиты его нарушенного права.

Основная проблема у населения в защите нарушенных прав в том, что даже юридическая помощь, которую они могут получить, оказывается им несвоевременно, когда, как говорится, поезд уже ушел. Больше половины проблем, непонимания и недоверия к законным способам защиты нарушенного права возникает именно из-за того, что граждане, имея право на что-то, не могут данное право отстоять, поскольку своевременно не обратились в нужную структуру, не обжаловали не устраивающее их решение. Если сирота до 23 лет не обратился с письменным заявлением о предоставлении жилого помещения, он утрачивает на него право, несмотря на то, что он сирота и нуждается в улучшении жилищных условий. Если гражданин получил судебный приказ о взыскании с него долга по ЖКУ и в десятидневный срок не подал возражение на него, он не сможет обжаловать данное решение суда. И не имеет значения, были ли ему оказаны услуги ЖКУ по факту. Своевременность обращения за юридической консультацией во многих случаях играет решающую роль.

Сейчас я являюсь референтом главы республики. Обращений от граждан меньше не стало, их стало больше – как вопросов юридических, так и сообщений людей, которые обращают внимание на какие-то социальные проблемы. Из последних примеров: попытка объединить Эжвинскую детскую школу-интернат и школу для детей-инвалидов. В конце концов было принято решение их не объединять. Но донести свою позицию против соответствующего объединения до министерства образования республики смогли сами граждане, которые выступали против. Люди пришли ко мне на прием, изложили свои аргументы, которые перевесили доводы, выдвигаемые минобрнауки в пользу объединения. Благодаря работе с минимуществом в конце прошлого года удалось перевести несколько общежитий в муниципальную собственность. Сейчас граждане заключают договоры социального найма на жилые помещения, смогут их приватизировать и улучшить свои жилищные условия. И таких примеров огромное количество.

– Расскажите о вашем новом проекте, который будет реализован в «Республике».

– В связи с тем, что вопросов поступает большое количество – около двадцати в день, сформировалась большая база вопросов и ответов. Проанализировав их, мы поняли, что очень много однотипных вопросов. Также есть горячие вопросы, условно говоря, возникла какая-то проблема – и вал вопросов по ней. Двадцать человек могут задать в день один и тот же вопрос, а еще сто или двести человек его не задали, но ответ их тоже интересует. Поэтому было принято решение создать на сайте администрации главы Коми удобную форму запроса, чтобы гражданин, которому интересен тот или иной вопрос в области права, мог, зайдя в соответствующую рубрику, получить ответ. Если же необходимы дополнительные пояснения, вопрос можно адресовать мне. Где-то половина вопросов, которые возникают: как поступить изначально, к кому обратиться, как защищать свое нарушенное право?

Например, распространенная ошибка в спорах в сфере ЖКХ: граждане не знают, что сейчас в обязательном порядке в первую очередь надо написать письменное заявление в ресурсоснабжающую организацию либо исполнителю услуг. Если что-то непонятно в счетах за жилищно-коммунальные услуги, если недостаточно информации, откуда взялась та или иная сумма, необходимо начинать с претензии исполнителю.

Сейчас даже государственная жилищная инспекция перенаправляет первоначальные обращения граждан в управляющие компании, чтобы они дали ответ по существующим вопросам потребителю. В любом случае потребитель сначала должен получить ответ от исполнителя. Все обращения, естественно, в письменном виде. Себе необходимо оставлять копию с отметкой о получении. И уже в случае несогласия с ответом или его отсутствия человек может обратиться в государственные надзорные органы. Вот эти азы и основы в той или иной области права мы и пытаемся донести до широкого круга читателей. Не все пока знают о существовании такой страницы на сайте rkomi.ru, поэтому колонка в газете «Республика», которую я планирую вести, призвана не только предоставлять ответы на самые актуальные вопросы, но и популяризировать эту страницу. Для газеты я буду выбирать ответы на самые актуальные и острые вопросы.

– Как попасть на вашу страницу в интернете?

– Достаточно набрать в любом поисковике «Референт Главы Республики Коми».

– С какими вопросами чаще всего обращаются жители Коми?

– Вообще вопросы самые разные. Начиная от отсутствия остановок или неудобного для пассажиров маршрута движения, заканчивая различными, в том числе законодательными, инициативами от населения – например, человеку кажется, что необходимо в какой-то части поправить закон.

Но чаще всего вопросы связаны с получением жилья. Граждан волнует все, что к этому относится: получение субсидий, иных мер поддержки на приобретение жилого помещения, снятие с учета на предоставление жилого помещения, получение жилья детьми-сиротами, исполнение судебных решений о предоставлении жилых помещений и так далее. Примерно половина вопросов связана с жильем. Я убежден, что жилье – основной критерий удовлетворенности жизнью для жителей республики. Неудовлетворительные жилищные условия влекут за собой и множество других проблем, поэтому для многих людей решение вопроса с жильем – задача первостепенной важности. Чем можем, помогаем – и встать на учет, и получить жилое помещение. Если вдруг есть нарушения права гражданина по срокам предоставления жилого помещения застройщиком, то помогаем человеку получить компенсацию за то, что он в течение года или двух не получал свое помещение. Практика уже наработана, истцы получают значительные суммы, которые компенсируют съем жилья во время ожидания, даже остаются деньги на ремонт.

На недавний прием к главе республики Сергею Анатольевичу Гапликову обратился человек, лет десять назад он вложил в строительство жилья свои средства, застройщики несколько раз банкротились, передавали объект, сейчас жилое помещение достроено Фондом жилищного строительства Коми. Заявитель обращался в суд, уже вынесено несколько решений об отказе в удовлетворении искового заявления. После приема у главы региона было дано поручение мне и руководителю службы строительного надзора Роману Анатольевичу Шашеву оказать юридическое сопровождение. Уже составлено новое исковое заявление, оно принято к рассмотрению, перспективу суда оцениваю положительно, рассчитываю, что иск будет удовлетворен и человек хотя бы через десять лет получит свое жилое помещение.

Беседовала Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА