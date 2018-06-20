Олег Казарцев выслушал новый приговор

18 июня Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего руководителя администрации Ухты Олега Казарцева. Он признан виновным в совершении крупной растраты и превышении должностных полномочий. Уголовное дело по эпизоду о растрате возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой республики.

По информации прокуратуры Коми, в 2009-2011 годах Казарцев, будучи руководителем администрации Ухты, незаконно предоставил в собственность знакомому предпринимателю два земельных участка якобы для обслуживания части здания по проспекту Ленина, д. 40а. В результате незаконного отчуждения земель местному бюджету причинен ущерб на сумму 6,8 миллиона рублей.

В 2011 году Казарцев по просьбе этого же коммерсанта инициировал включение в план приватизации муниципального имущества второй части указанного здания площадью 1,2 тысячи квадратных метров и земельного участка под ним площадью 3,2 тысячи квадратных метров. Коммерсант приобрел здание и участок по заведомо заниженной цене.

Помимо этого, в 2012 году Казарцев передал в собственность местной компании земельный участок по проспекту Зерюнова для завершения строительства объекта. Неправомерными действиями градоначальника муниципалитету причинен ущерб в размере около 12 миллионов рублей.

Прокурор Республики Коми заключил с Казарцевым досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке проведения судебного заседания.

Суд назначил бывшему руководителю администрации Ухты наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штрафа в размере 700 тысяч рублей и лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок два с половиной года. Наказание назначено с учетом приговора, вынесенного Казарцеву в 2015 году, когда он был осужден за мошенничество в особо крупном размере, растрату и организацию подделки документов.

Ирина СМИРНОВА