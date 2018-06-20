Интинец осужден за экстремизм

Интинский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении местного жителя, признав его виновным в распространении экстремистских материалов.

Возбуждению дела предшествовала проверка, проведенная прокуратурой Инты. В ее ходе установлено, что 23-летний интинец на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в свободном доступе разместил видеоролик, который на основании решения Минераловодского городского суда Ставропольского края в 2014 году включен в федеральный список экстремистских материалов.

Как напомнили в прокуратуре Коми, федеральное законодательство о противодействии экстремистской деятельности запрещает распространение на территории Российской Федерации экстремистских материалов. За нарушение этого запрета установлена ответственность.

Прокуратура Инты возбудила в отношении молодого человека дело об административном правонарушении, а Интинский горсуд привлек его к ответственности в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото dtpochevidets.ru