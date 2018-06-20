Храм в память о горняках

В Воркуте началась подготовка к строительству новой церкви. Храм святой великомученицы Варвары в память о погибших горняках возведут на улице Гагарина.

В ближайшие дни растущие на этой площадке деревья пересадят в другие районы города. По словам настоятеля прихода святого Николая Чудотворца, игумена Николая, первую линию деревьев вдоль дороги сохранят, а после строительства территорию благоустроят и озеленят дополнительно.

Как сообщает пресс-служба администрации заполярного города, мэр Воркуты Игорь Гурьев и его заместитель по вопросам ЖКХ Ирина Зиберт, осмотрев место будущей стройки, обратили внимание, что деревья нужно пересадить предельно аккуратно. Пока территорию убирают активисты волонтерской организации «Лети, лепесток» и воспитанники детского дома №18.

Лина ПЕРОВА