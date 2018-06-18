Воркутинский гастроном стал известен на всю Россию

Гастроном «Центральный», расположенный в Воркуте, вошел в тройку победителей конкурса «Торговля России» и занял почетное второе место в номинации «Лучший несетевой магазин», уступив лишь белгородскому супермаркету, сообщает газета «Моя Воркута».

Конкурс организовало Министерство промышленности и торговли России, на него поступило более 600 заявок. Торговые организации состязались в семи номинациях. В номинации «Лучший несетевой магазин» вместе с воркутинским магазином за победу боролись торговые точки Иркутска, Калининградской области, Дагестана, Ставрополя, Ялты, Уфы, Москвы.

Гастроном «Центральный» открылся в Воркуте не так давно, но уже завоевал популярность – не только удобным расположением, просторными залами и их оригинальным дизайном. Руководство магазина изначально сделало ставку на уникальный ассортимент, изюминкой которого стала продукция собственного производства. Судя по результатам конкурса, подходы к ведению заполярного бизнеса высоко оценили и в федеральном минпроме.

Лина ПЕРОВА

Фото ljplus.ru