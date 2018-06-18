В Коми завершается акция «Красная гвоздика»

Организаторами благотворительной акции выступают самая крупная добровольческая организация в России – «Волонтеры Победы» и благотворительный фонд «Память поколений», президентом которого является первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Красная гвоздика – символ памяти павшим героям и благодарности ныне живущим ветеранам страны. Акция проводится с 1 мая по 22 июня. Всего в ней принимают участие 66 регионов России. Цель акции – собрать денежные средства для оказания помощи ветеранам, которые остро нуждаются в медикаментозном лечении, лекарственных препаратах, а также в проведении операций и реабилитаций. Благотворительный фонд «Память поколений» оказывает помощь ветеранам различных категорий: ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий в Республике Афганистан, контртеррористических операций на Северном Кавказе и прочих конфликтов, в которых принимала участие Россия, а ранее СССР.

Все собранные средства будут направлены в Благотворительный фонд «Память поколений» на оказание помощи ветеранам Коми. Отчеты о собранных денежных средствах будут размещены на официальном сайте Фонда «Память поколений». Все отчеты будут опубликованы 1 августа 2018 года.

Галина ГАЕВА