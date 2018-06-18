В Коми распределили гранты сельхозкооперативам

В Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми подвели итоги конкурса на предоставление грантов сельхозкооперативам. В 2018 году четыре сельхозкооператива получат гранты на свое развитие. Общий размер грантовой поддержки составит пять миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году.

Проекты грантополучателей направлены на:

— приобретение специализированного транспорта, прицепа для перевозки картофеля и овощей и оборудования для автоматизации процесса сбора картофеля и овощей (кооператив «Здоровая нация», село Керчомъя, Усть-Куломский район);

— приобретение дополнительного оборудования для переработки молока (кооператив «Здоровое питание», село Мохча, Ижемский район);

— строительство цеха по переработке молока и приобретение технологического оборудования для переработки молока (кооператив «Комиагрорегион», сельское поселение «Верхний Воч», Усть-Куломский район);

-приобретение оборудования для производства мясных полуфабрикатов и специализированного автотранспорта (кооператив «Усть-Куломский», село Усть-Кулом).

— Минсельхоз России ставит перед нами задачу выстраивания эффективной системы кооперативов с хорошей рентабельностью и созданием условий для продуктивной работы малых форм хозяйствования. Сегодняшние грантополучатели это проверенные, испытанные в деле кооперативы, которые серьезно нацелены на укрепление своих сел, на наращивание объемов производства сельхозпродукции, выпускаемой мелкими товаропроизводителями, — прокомментировал заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.