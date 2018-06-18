В Княжпогостском районе появится новая семейная животноводческая ферма

В Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми состоялся второй конкурсный отбор претендентов на финансовую поддержку государства среди малых форм хозяйствования. Победителем среди семейных животноводческих ферм стал глава крестьянского фермерского хозяйства Междунов Алзаман Юсиф оглы. Полученный грант в сумме порядка семи миллионов рублей будет направлен на строительство фермы на 100 голов крупного рогатого скота в деревне Онежье Княжпогостского района.

По начинающим фермерам комиссия рассмотрела три проекта. Победителем признана глава крестьянского фермерского хозяйства Броян Изольда Арменовна. Грантовая поддержка в размере трех миллионов рублей поможет хозяйству закупить скот и оснастить ферму современным сельскохозяйственным оборудованием.

Напомним, в рамках исполнения «апрельских поручений» главы Коми Сергея Гапликова по развитию сельского хозяйства в регионе в 2018 году в республике увеличены объемы грантовой поддержки для малых форм хозяйствования. В текущем году на поддержку начинающих фермеров будет направлено более 13 миллионов рублей, на развитие семейных животноводческих ферм – 22 миллиона рублей.