Торговая «самоволка» набирает обороты

С наступлением лета в столице Коми увеличилось число самовольно установленных торговых объектов. Об этом шла речь в ходе прямой линии, состоявшейся в Общественной приемной главы республики.

По данным городской администрации, чаще всего в Сыктывкаре в сфере уличной торговли выявляются нарушения при продаже дикоросов, постельного белья, цветов, обуви, фруктов, рыбы, мяса. В основном они фиксируются на площади Габова, перекрестке улиц Коммунистической и Интернациональной, на остановочном комплексе возле ТРЦ «Парма», в Эжвинском районе Сыктывкара нелегальные торговцы размещаются на улицах Мира и Маяковского, на проспекте Бумажников.

Специалисты администрации столицы Коми ежедневно проводят рейды для выявления нарушений. За 2017 год проведено 449 рейдов, составлено 62 протокола, по итогам их рассмотрения мировые судьи вынесли 28 постановлений о наложении штрафов на сумму 325 тысяч рублей. С начала 2018 года проведено 196 рейдов, составлено 23 протокола по делам об административных правонарушениях.

Как пояснил заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации Сыктывкара Алексей Вахнин, чаще всего самовольно установленные нестационарные торговые объекты (палатки) размещаются на муниципальных землях и на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, торговым центрам. В таких торговых точках чаще всего отсутствуют разрешающие документы, информация о собственнике, нет сведений о происхождении товара. При всей сомнительности качества продаваемой продукции многие сыктывкарцы покупают товар в таких палатках. По мнению Алексея Вахнина, покупатели считают, что в таких палатках цены ниже. Но наблюдения специалистов подтверждают, что разница в стоимости невелика, а за счет небольшого «усовершенствования» весов торговцы могут обвешивать покупателей – так что те еще и в проигрыше останутся.

Иногда покупатели объясняют свои уличные покупки тем, что приобрели натуральный продукт, выращенный местными дачниками на своих шести сотках. Но и тут, по словам участников прямой линии, не стоит заблуждаться: не все уличные торговцы лично выращивают свой товар. Например, один из изобретательных торговцев приобрел несколько ящиков импортной клубники, продавать товар на улице поручил пенсионерке, которая уверяла покупателей, что ягода своя, местная, без всякой химии на своем участке выращена – потому и стоит дорого. Торговля «натурпродуктом» шла бойко.

Представители администрации Сыктывкара обратились к жителям города с призывом при обнаружении самовольно установленных торговых объектов сообщать о них в полицию по телефону 02. Полицейские должны установить данные собственника торговой точки и продавцов. Эта информация направляется в администрацию города для привлечения виновных к административной ответственности.

Но лучшим способом борьбы с самовольной торговлей на улицах города, по мнению Алексея Вахнина, стал бы сознательный отказ жителей и гостей столицы Коми от сомнительных уличных покупок. Качество товара вызывает сомнения, экономия призрачна, а последствия от приобретения некачественной продукции могут быть печальными. Тем более в Сыктывкаре достаточно стационарных торговых точек, в которых нет дефицита сельхозпродукции.

Участники прямой линии особо подчеркнули опасность покупок с рук разного рода домашних консервов, особенно соленых грибов, – продавцы банок с домашними соленьями в сезон появляются на улицах города.

В ходе прямой линии речь зашла и о «неистребимой» барахолке на перекрестке улиц Карла Маркса и Орджоникидзе. На хорошо известном сыктывкарцам пятачке подчас торгуют люди подозрительного вида, да и товар их в основном вещи, которые «бизнесмены» отыскали в мусорных контейнерах. Поставить крест на такой торговле не первый год пытаются и администрация города, и полиция. После очередного рейда «торговая площадка» на некоторое время пустеет, но потом продавцы сомнительного товара появляются снова. И в этом случае участники прямой линии дали один совет – не покупать товар у этих торговцев, тогда они, возможно, окончательно забросят свой «бизнес».

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА