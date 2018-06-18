Сергей Гапликов посетит с рабочим визитом Сысольский район 

По данным пресс-службы руководителя республики, поездка запланирована на 21 июня. Цель визита – контроль над реализацией поручений, данных правительству региона по итогам апрельского доклада главы Коми Госсовету, посещение производственных и социальных объектов.

В рамках поездки планируется посетить одно из передовых сельхозпредприятий республики – ООО «Межадорское», лесопильно-обрабатывающего предприятие ООО «Промтехинвест», а также площадку строительства новой школы в селе Визинга.