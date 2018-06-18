Праздник молота и наковальни

Пятый Межрегиональный фестиваль кузнечного искусства «Кöрт Айка» прошел в минувшую субботу в поле около корткеросского аэродрома. Свое мастерство на фестивале показали более тридцати кузнецов. Они приехали из городов и районов Коми, Санкт-Петербурга, Москвы, Вологодской области, Пскова, Перми, Рыбинска, Кирова, а также Дании, Германии и Финляндии. Специальным гостем форума стала президент Союза кузнецов России Мария Круглова.

Фестиваль посетило рекордное количество зрителей – порядка семи тысяч человек приехали из Сыктывкара, нескольких сельских районов республики и из соседних регионов. Во многом этому способствовала солнечная погода, которая неожиданно пришла в Коми на смену дождям и холодам.

В этом году фестиваль посвятили 410-летию села Корткерос. И по традиции мастера совместно сковали арт-объект для украшения улицы райцентра. Совместной работой стали большие ворота с надписью «Корткерос – кузница счастья».

В полдень на главной сцене фестиваля прошло театрализованное действо «На древней земле Коми». Оно и дало старт юбилейному «Кōрт Айке». Затем на сцену вышли артисты, а в поле – гармонисты из сел и деревень республики. Официально открыл фестиваль заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев.

– Современные кузнецы – это настоящие художники, которые делают из железа произведение искусства, – отметил он. – В позапрошлом году мы договорились с кузнецами, чтобы они сделали кованую корову. А сейчас она стоит возле здания минсельхоза в Сыктывкаре, привлекает внимание прохожих и радует детей.

Министр культуры, туризма и архивного дела республики Сергей Емельянов поздравил всех с первым днем лета и пожелал хорошего настроения, а заместитель председателя Госсовета Коми Владимир Косов посоветовал гостям праздника заказать у кузнецов подкову на счастье.

С утра в центре праздничной площадки расположились кузнецы, а вокруг них большим кругом разместились сельские подворья. В этом году среди них были не только корткеросские села и поселки, но и гости из других районов. На фестиваль приехали делегации из Усть-Куломского и Усть-Цилемского районов. Устьцилемы привезли охотничьи трофеи, в том числе и медвежьи шкуры. После официального открытия форума все подворья обошли почетные гости фестиваля Сергей Емельянов и Анатолий Князев. Их везде встречали хлебом-солью, песнями и танцами. Где-то гостям пришлось поучаствовать в играх и гаданиях, на одном подворье им предложили попрыгать через скакалку, а на другом затянули в хоровод.

– Угощайтесь. Попробуйте наши сур, ляз, рыбники, кисель, шаньги и морошку, – потчевали гостей сельчане.

На одном из подворий к приходу делегации сварили суп из дичи, на другом приготовили уху.

Гостями подворий стали и главные хозяева праздника – кузнецы. Они также с удовольствием продегустировали местные деликатесы, познакомились с историей и культурой района.

Участников фестиваля – кузнецов представили со сцены, девушки в сарафанах вывели их под руки к публике. Узнать кузнецов можно было по ярким вязанным безрукавкам-лузанам. Закипела работа, застучали молоты, и в горнах стал раскаляться металл. Зрители могли не только полюбоваться работой, но и принять участие в мастер-классах (например, сковать рыбку на память или одним ударом отчеканить памятную монетку). Мастера представляли и продавали свои работы: топоры, ножи, литые украшения и прочие сувениры.

Прошел на фестивале традиционный конкурс кузнечного мастерства. На суд жюри и зрителей было представлено шестнадцать металлических арт-объектов: птицы, белки, цветы. Лучшим кузнецом стал Павел Михеев из Вологды, второе место занял финн Юха Кахилуото, третье место – Алексей Кузнецов из Рыбинска. Приз зрительских симпатий достался сыктывкарцу Георгию Циклоури.

Среди подворий также прошел конкурс, результаты которого определялись по внешнему убранству, национальной кухне и творческим номерам. Лучшим было названо подворье Подтыбка, второе место среди подворий занял поселок Намск, а третье место – поселок Приозерный. Сельские поселения наградили коваными скамейками работы корткеросского кузнеца Игоря Усачева.

Весь день на площадках шли съемки телепроекта «Играй, гармонь любимая!». В течение двух дней съемочная группа телепроекта снимала гармонистов и коллективы местной самодеятельности. Московские телевизионщики записывали выступления местных коллективов, а гости фестиваля с удовольствием выступали в роли массовки. Артист Национально-музыкального театра Коми Александр Ветошкин для записи популярной передачи сыграл на разных музыкальных инструментах, в том числе и на пиле.

Многие зрители приехали на кузнечный праздник целыми семьями. Чтобы дети не скучали на празднике, для них была открыта игровая площадка с батутом и живым верблюдом.

Днем после награждения лучших гармонистов заслуженные артисты России Анастасия и Захар Заволокины вместе с ансамблем «Частушки» выступили на фестивальной сцене. Вечером на фестивале спела выпускница «Фабрики звезд», звезда мюзикла «Нотр-Дам де Пари» Светлана Светикова. Завершился фестиваль ночной дискотекой от московского диджея и праздничным фейерверком.

Корткерос всегда славился своими кузнецами. Даже само название села переводится как «железная возвышенность»: кöрт – железо, керос – гора, возвышенность. С железом также связаны названия некоторых близлежащих географических объектов: Железный лес – Кöрт-яг; река Кöрт-вис – железная протока. На месте нынешнего Корткероса был один из древних центров металлургии. Много веков назад в этих местах добывали железную руду. Археологи часто находят здесь каменные гвозди и песты, чем отбивали и измельчали руду, глиняные горшки, где плавили железо. Кузнецом был и герой местного мифа – железный человек, злой колдун и разбойник в железной одежде Кöрт Айка. Его дом, лодка, лук и стрелы также были железными. Колдун занимался тем, что грабил проплывающие по Вычегде суда, которые он останавливал протянутой через реку железной цепью. Известность Кöрт Айка получил благодаря поэме-сказке Михаила Лебедева. По преданию, на месте могилы первого кузнеца возникло затем село Корткерос. Еще в 1991 году в селе провели кузнечный фестиваль, но тогда он не стал традиционным. А с 2014 года фестиваль «Кöрт Айка» проводится ежегодно.

Артур АРТЕЕВ

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