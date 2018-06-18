Подростковая преступность пошла на спад

Глава региона Сергей Гапликов провел очередное заседание Антинаркотической комиссии. Участники обсудили итоги совместной работы по противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактических мероприятий, проводимых в подростковой среде.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства региона, по итогам пяти месяцев года число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии, сократилось на 23,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 38,5 процента меньше несовершеннолетних привлечено к уголовной ответственности – за преступления в сфере незаконного потребления наркотиков.

– Мы достигли определенных результатов. Однако проблема с употреблением наркотических, психотропных средств среди подростков еще требует особого внимания со стороны организаций, ведущих профилактическую работу. Особый упор должен быть сделан на пропаганду здорового образа жизни и включение в полезные социально активные виды деятельности, – прокомментировал Сергей Гапликов.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото rkomi.ru