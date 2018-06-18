На участке «Ираёль — Каджером» приступили к укладке асфальтобетонного покрытия 

В настоящее время выполнено 15 километров щебеночного основания и уложено восемь километров нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. На участке закончена валка деревьев, снят растительный слой. Удалён растительно-корневой покров, торф и илистый грунт на болотах с заменой дренирующего грунта.



Выполнено устройство земляного полотна и на 75 процентов подстилающего слоя из песка. Завершено устройство свайного фундамента и опор, монтаж балок пролетного строения моста через реку Бадья.

Завершение работ «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» на участке «Ираёль — Каджером» протяженностью 45,62 км планируется в этом году.

Напомним, в рамках концессионного соглашения между Республикой Коми и ООО «Дорожная концессия» в ноябре 2017 года был введён в эксплуатацию участок «Малая Пера – Ираёль» (34,5 км) автомобильной дороги «Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар». Как отметил на открытии дороги Сергей Гапликов, для республики – это долгожданное и значимое событие: новая дорога позволит развить дополнительную инфраструктуру района, сократить временные и финансовые затраты при перевозке грузов, увеличить грузооборот.

Автомобильная дорога «Малая Пера – Ираёль – Каджером» соединит столицу региона с населенными пунктами Печоры. Ввод в эксплуатацию обеспечит круглогодичное устойчивое автомобильное сообщение с 11 муниципалитетами Республики Коми.