Мотивацией – по безработице

Необходимо сократить срок нахождения в статусе безработного до трех месяцев и перенаправить средства на программы содействия занятости. Об этом заявил начальник Управления занятости минтруда Коми Александр Хохлов на дискуссионной площадке «Обсудим вместе», где обсуждался вопрос модернизации системы Службы занятости в рамках апрельских поручений главы республики Сергея Гапликова.

Как отметил модератор беседы, финансовый директор «Коми тепловой компании» Владимир Бармашов, тема занятости представляет особую важность, так как находится на стыке экономических и социальных проблем, выполняя одновременно и те, и другие задачи. Поэтому очень важно этот вопрос всесторонне обсудить.

Прежде чем рассказать о сегодняшней ситуации в сфере занятости, Александр Хохлов пояснил, что Служба занятости 2.0 предполагает модернизацию всей системы занятости с учетом запросов времени. Сегодня большая часть бюджетных средств, выделяемых Службе занятости, тратится на выплату пособий по безработице в ущерб программам, которые могли бы реально помочь трудоустроиться тем, кто действительно этого хочет. Коми тратит 78 миллионов рублей на программы занятости и трудоустройства. А на пособия безработным в прошлом году было направлено из федерального бюджета 304 миллиона. Это при том, что максимальный размер пособия составляет 7400 рублей, а основная часть безработных получает от одной до четырех тысяч рублей в месяц. Служба занятости 2.0 предполагает смещение акцента с безработных на расширение вариантов их трудо-

устройства.

– Мы на протяжении долгих лет имели законодательство, благодаря которому наши клиенты придумали себе новое занятие – профессиональный безработный, – пояснил руководитель Службы занятости. – И пусть даже многие получают минимальное пособие, но зато это позволяет им получить статус малоимущих и соответственно широкую систему социальных услуг и доплаты до прожиточного минимума. И в результате некоторые из них отнюдь не бедствуют. Наши мониторинги показывают: у части безработных, которые долго стоят на учете, – добротный дом, новая иномарка, отличная антенна на 50 каналов, и при этом они регулярно приезжают на своих иномарках на перерегистрацию. Такие случаи нередки. Процентов 30 наших безработных имеют достаточно длительный стаж в статусе безработного.

Сейчас Служба занятости ставит себе главной задачей участие в специальных программах, по условиям которых работодатель может получать часть компенсации за принятого работника. По словам Александра Хохлова, у нас такие программы уже работают. Первые три месяца Служба занятости возмещает работодателю часть расходов на оплату труда не менее МРОТ плюс ЕСН. После трех месяцев компенсация прекращается, а работник, уже прошедший испытательный срок, остается работать дальше. Практика показывает, что более 50 процентов работников в подобных случаях закрепляются на рабочих местах. И самое главное: средства идут не на пособия, а на реальное трудоустройство.

Еще один эффективный инструмент работы Службы занятости – это дополнительное профессиональное обучение с гарантированным трудоустройством. Кроме того, сегодня Служба занятости начала выполнять еще и функции кадровых служб. В частности, ее специалистами полностью ведется подбор кадров, их тестирование и аттестация для строящегося в Сосногорске тепличного комплекса.

По словам Александра Хохлова, «такие красивые иностранные слова, как рекрутинг и ассесмент, для центров занятости сегодня стали рабочими реалиями». Пока это идет в экспериментальном режиме, но в дальнейшем должно стать постоянной работой. Кроме того, взята на вооружение методика развития гарантированных собеседований и стажировок. В этом случае работодатель имеет в лице центра занятости партнера по подбору кадров, может прийти, лично пообщаться и отобрать людей из предлагаемых кандидатов. Благодаря этой методике для соискателей центр занятости является гарантом того, что работодатель не обманет их. А для работодателя – гарантом того, что отобранные люди замотивированы на работу.

Еще один весьма важный для республики проект, который сейчас развивает международная организация труда и который в Коми намерены взять на вооружение, это вахтовые стажировки. Из-за большого числа сельских территорий, где работы для мужчин нет, вахтовый метод очень распространен. Но в то же время многие и хотели бы работать вахтой, но не идут на это, потому что все крупные работодатели, нанимая работника впервые, не оплачивают ему проезд и медосмотр. То есть на эти цели человек должен заработать сам. Но мало кто из безработных хочет тратить на это свои средства, потому что никто им не может гарантировать, что условия работы вахтой их удовлетворят и они захотят там остаться.

– Мы же хотим с помощью международной организации труда и привлеченных ею работодателей вместо выплаты пособий по безработице оплачивать людям стоимость медосмотра и дорогу до места вахты. В результате мы надеемся, что из трех показателей, по которым оценивают работу Службы занятости, самым важным станет не первый критерий – уровень безработицы и не второй критерий – трудоустройство, потому что мы и так знаем, как увеличить процент трудоустройства, устроив одного человека в течение года три раза. А самым важным показателем должна стать общая продолжительность поиска работы не выше трех месяцев. Почему именно такой срок? Потому что по критериям международной организации труда, если человек ищет работу более 90 дней, у него может быть утрачена мотивация к труду, – резюмировал главный эксперт республики по занятости.

Положив начало дискуссии, Владимир Бармашов обратился к члену Общественной палаты России директору Коми республиканской типографии Анне Чураковой с вопросом о том, удовлетворяют ли ее как руководителя рекрутинг и ассесмент.

– Если честно, я впервые об этом сегодня услышала, – призналась она. – Надо посмотреть на качество отбора кандидатов на работу. Если это будет качественная услуга, малому бизнесу это однозначно поможет. Потому что мы ведь не держим отделы кадров – это же дополнительные затраты. К тому же рекрутинг занимает много времени.

Анна Чуракова согласилась, что проблема профессиональных безработных действительно существует. Большая часть людей, которые приходят в типографию по направлению Службы занятости, просят поставить печать и даже разговаривать не хотят на тему трудоустройства. Она предложила собирать информацию от предприятий на тех людей, которые приходят просто ставить печати. По ее мнению, «в психологии безработных надо что-то менять», потому что сегодня отобрать заинтересованных людей очень сложно.

Руководитель Республиканского методического центра по развитию национальной системы квалификаций Владислав Рудой признался, что затраты на выплаты пособий, озвученные Хохловым, ему кажутся «просто ужасными». Он согласился, что основная причина такого числа профессиональных безработных – отсутствие мотивации к труду. А это всегда показатель неуверенности человека в собственном профессионализме и востребованности. По его мнению, чтобы решить эту проблему, необходимо расширять систему оценки профессиональных квалификаций.

Сейчас пока в Сыктывкаре пройти независимую оценку на подтверждение квалификации могут только сварщики. Владислав Рудой заметил, что даже приблизительные расчеты, произведенные им в голове после услышанных от Александра Хохлова цифр, показывают, что затраты на внедрение самой системы центров оценки квалификаций будут на порядок ниже, чем выплата пособий. Зато выхлоп будет заметно выше, потому что работодатель ждет профессионального работника с запасом знаний и профессиональных навыков.

Наличие диплома не говорит о профессионализме человека, другое дело – независимая оценка с подтверждающим сертификатом. Практика показывает, что у выпускников, прошедших демонстрационный экзамен в центре, мотивация к работе резко повышается, так как их профессиональные навыки оценили не только эксперты из числа преподавателей, но и мастера предприятий. Поэтому они после выпуска трудоустраиваются без проблем. Но некоторых такая проверка квалификации пока пугает.

– Год назад, когда в республике был открыт Центр оценки квалификаций по сварке, на прохождение экзамена заявились всего 16 человек, – рассказал Владислав Рудой. – При этом два мастера производственного обучения в последний момент отказались его проходить. Вероятно, испугались. Из оставшихся только четыре человека выдержали экзамен, и сейчас все они получили работу и довольны жизнью. Я предлагаю создать при Службе занятости многопрофильный ЦОК, который позволил бы связать квалифицированных специалистов с работодателями.

Директор кадрового агентства «Эксперт» Ксения Пунегова заметила, что вопреки страхам работодателей брать на работу молодых мам как раз они да молодые семейные люди и бывают самыми замотивированными на работу, потому что многие из них платят ипотеку, и вообще им на что-то детей надо растить.

Что касается людей, которым предлагают работу вахтовым способом, тут все, по мнению Ксении Пунеговой, неоднозначно. Она привела пример: их агентство по договору с работодателем набрало 30 человек для работы в Крыму, наняло для этих целей автобус и оплачивало дорогу. Но из 30 человек, которым было предложено, пришло только пятеро.

– Вроде и даешь им возможность хорошо заработать, но люди не хотят ехать никуда. Наиболее частая причина этого – пьянство, – посетовала директор кадрового агентства.

О положительном опыте работы в плане профессиональной мотивации рассказала замдиректора Сыктывкарского колледжа сервиса и связи Майя Лочкарева.

– Несколько лет назад всем центрам содействия трудоустройству выпускников рекомендовалось создавать планы саморазвития вместе со студентами. Студент должен был отвечать на вопросы и конкретно вместе с помощником вычерчивал план своей профессиональной жизни и карьеры. Благодаря этому процент трудоустройства выпускников у нас очень высокий. Еще одним способом повышения мотивации к работе является чемпионат «Абилимпикс» для людей с инвалидностью, все участники которого находят себе работу и трудоустраиваются, – поделилась Майя Лочкарева.

–Может, стоит поработать над вопросом преобразования центров занятости в некий гибрид государственно-частного партнерства? Зачем нам содержать центры занятости, когда это можно делать через профессиональные сообщества? – придал дискуссии остроты Владимир Бармашов.

Директор Усть-Вымского центра занятости Наталья Азизова возразила, что все отдавать в руки частных кадровых агентств нельзя. По ее словам, Служба занятости уже сегодня работает в режиме 2.0. Во-первых, центры занятости очень быстро реагируют на запросы работодателей, в короткие сроки обучают нужных им специалистов. С соискателями работает психологическая служба, что позволяет определить, в какой сфере человеку лучше всего себя реализовать и сможет ли он работать в том или ином коллективе.

– Диплом сегодня не панацея, потому что работодатель хочет иметь не хорошего специалиста, а многопрофильного, – уверена Наталья Азизова. – И в этом плане Служба занятости оперативно реагирует на запросы работодателей.

– И все-таки кто, на ваш взгляд, победит через пять лет – частные кадровые агентства или Служба занятости 2.0? – обратился Владимир Бармашов к участникам беседы.

По мнению Анны Чураковой, вопрос не должен так ставиться, потому что это взаимодополняющие друг друга организации:

– Конечно, какие-то процессы бизнес понимает лучше и выстраивает более прямые линии, но противостояния тут не может быть. Мне бы хотелось, чтобы Служба занятости была не столько для выплаты пособий, но больше для того, чтобы быть мостиком между работодателем и соискателем. Поэтому практика составления индивидуальных планов развития – это, на мой взгляд, перспективно. Людям надо просто помогать. Многие ведь вообще не понимают, чего они хотят, и не умеют себя продавать. Их надо этому учить.

Депутат Госсовета Коми Надежда Бажукова отметила, что в идеале каждый человек должен зарабатывать, но не все могут без помощи это право реализовать. Поэтому необходимо ввести адресность поддержки безработных. Сейчас идет работа над федеральным законопроектом, который будет это регламентировать. Согласно этому законопроекту размер пособий будет увеличен от двух до восьми тысяч рублей, но период выплат ограничат шестью месяцами.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА